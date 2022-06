AlphaTauri formálně potvrdila, že Gasly u týmu zůstane i v příštím roce

Pierre Gasly se do týmu vrátil z Red Bullu v roce 2019. V roce 2020 právě v něm získal své první a zatím jediné vítězství ve F1. Dařilo se mu také vloni. Získal stupně vítězů a celkově 110 bodů. Letos je situace zatím horší – Gasly má na kontě jen 16 bodů. Nejlepším umístěním bylo páté místo v Baku.

AlphaTauri dnes potvrdila, že Gasly zůstane u týmu také v roce 2023. Jedná se o formální záležitost, protože francouzský pilot má platnou smlouvu a návrat do Red Bullu je poté, co tým prodloužil s Pérezem, nemožný.

V nedávné době se objevily určité spekulace, že by mohl Gasly odejít jinam. Ty tak nyní definitivně končí. Ale už za pár měsíců se objeví znovu. Gaslymu příští rok skončí smlouva. U Red Bullu nebude místo ani pak (Pérez má smlouvu do konce roku 2024) a Gasly se netají tím, že chce konkurenceschopnější vůz. Je ovšem otázka, zda bude mít nějaké lepší možnosti.

„Jsem s tímto týmem již pět let a jsem hrdý na cestu, kterou jsme společně ušli, a na pokrok, kterého jsme dosáhli,“ řekl Gasly. „Jsem rád, že mohu zůstat v týmu Scuderia AlphaTauri. Letošní nové předpisy pro nás vytvořily nové výzvy a to, že můžeme s týmem plánovat vývoj na příštích 18 měsíců, je dobrý pracovní základ do budoucna.“

„Jsme opravdu rádi, že můžeme potvrdit, že Pierre u nás zůstane i v roce 2023,“ řekl Franz Tost. „Rozhodně patří do skupiny nejlepších a nejkonkurenceschopnějších jezdců F1 a za celou dobu, kterou u nás strávil, prokázal své schopnosti. Pierre může bezpochyby sehrát významnou roli v tom, aby měl tým příští rok úspěšnou sezónu, a bude na nás, abychom mu poskytli konkurenceschopný vůz a on mohl i nadále dosahovat vynikajících výsledků.“

Gaslyho týmový kolega Júki Cunoda by měl mít smlouvu jen do konce letošního roku. Zatím se však očekává, že také on u týmu zůstane.