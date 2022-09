AlphaTauri důrazně odmítla, že by Cunoda zastavil schválně

Lewis Hamilton přezouval po 29 kolech ze střední směsi na tvrdou. Max Verstappen přezouval po 18 kolech, kdy měkké pneumatiky vyměnil za střední.

Ve 47. kole byl Hamilton necelých 14 sekund za Verstappenem a pokoušel se o strategii jedné zastávky. Pokud by Verstappen v dalších kolech stavěl, propadl by se za něj.

Na trati byl však vyhlášen virtuální safety car. Júki Cunoda nejdříve zastavil na trati v domnění, že mu mechanici při regulérní zastávce neutáhli pořádně kolo. Japonec si myslel, že v závodě končí, a tak si povolil pásy. Tým ho však ujistil, že s koly je vše v pořádku. Cunoda se rozjel, zamířil do boxů (za jízdu s povolenými pásy dostal pak od FIA napomenutí), kde mu utáhli pásy, vyměnili znovu pneumatiky a vrátili ho zpět na trať.

O chvíli později se však problém objevil znovu a Cunoda zastavil definitivně. Zřejmě šlo o problém v oblasti diferenciálu. Na trati byl vyhlášen virtuální safety car.

Okamžitě se objevily konspirační teorie, že Cunoda zastavil schválně, aby pomohl Verstappenovi. Zastávka pod virtuálním safety carem je pro jezdce časově „levnější“ než pod zelenou vlajkou.

Terčem útoků se měla stát i šéfka stratégů Red Bullu Hannah Schmitz.

Podle Christiana Hornera to však Verstappenovi spíše uškodilo, protože tým plánoval delší stint na střední a poté znovu přezout na měkké. Je také otázkou, zda by Hamilton dokázal Verstappenovi vzdorovat – jezdec Red Bullu by měl měkčí a nejméně o 20 kol čerstvější pneumatiky.

AlphaTauri podobné útoky a teorie odsoudila. „Je neuvěřitelně skličující číst některé výroky a komentáře na adresu našeho týmu a vedoucí strategie Red Bull Racing Hannah Schmitzové,“ stojí v prohlášení.

„Takové nenávistné chování nelze tolerovat a obviňování z nečestné hry je nepřijatelné, nepravdivé a naprosto neuctivé vůči Hannah i nám.“

„Vždy jsme soutěžili nezávisle, férově a s nejvyšší úrovní respektu a sportovního chování.“

„Júki měl poruchu, kterou tým okamžitě neodhalil, což způsobilo jeho zastavení na trati. Naznačovat něco jiného je urážlivé a kategoricky nesprávné.“