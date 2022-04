Alonsův víkend v Austrálii zničila součástka za 50 Kč

Otmar Szafnauer potvrdil to, o čem se mluvilo už v sobotu. Za nehodou Fernanda Alonsa byla součástka za 1,5 libry (necelých 50 Kč).

„Byl to O-kroužek v olejovém těsnění. Těsnění selhalo a došlo k úniku oleje,“ uvedl Szafnauer pro web The Race.

„Máme nouzový režim, který se snaží zachránit motor, takže když dojde k poklesu tlaku oleje, aktivuje se nouzový režim, a to se také stalo. Řešením tedy byla výměna O-kroužku.“

„Kdybychom se kvalifikovali tam, kam jsme se měli kvalifikovat, bylo by to pro Fernanda úplně jiné. Startoval by na středních pneumatikách, stejně jako všichni ostatní kolem něj, safety car by mu neublížil, měl by dobrou šanci bojovat s nejlepší čtyřkou.“

„Protože startoval z desáté pozice a za ním bylo rychlé auto, strategie spočívala v tom, že jsme ho posadili na tvrdé pneumatiky, protože jsme věděli, že ostatní jezdci budou jezdit na středních pneumatikách.“