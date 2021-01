Alonsův návrat je dobrý pro sport, říká Brundle

První Alonsův vztah s McLarenem vyostřily souboje s nováčkem jménem Lewis Hamilton. Během druhého Alonsova stintu ve Wokingu ho zase ovlivnila frustrace z výkonu motoru Honda. Japonci dodnes nemohou Alonsovi přijít na jméno, nebo to alespoň tvrdí Red Bull.

Dobře nedopadl ani Alonsův vztah s Ferrari. Můžeme jít ale ještě více do minulosti. Když Alonso odcházel poprvé z Renaultu do McLarenu, obvinil tým, že mu kvůli odchodu dostatečně nepomáhá v boji o druhý titul.

Nyní se Alonso vrací do Renaultu potřetí, i když tým ponese název Alpine. Jak to dopadne?

„Z pohledu člověka z televize jsem tím nadšený,“ řekl Martin Brundle pro Motorsport Magazine. „Přesto mám pocit, že už měl příležitosti a zaujímá místo, které by měl zaujmout mladý talent.“

„Je to muž, který v jistém smyslu promarnil svůj talent. Jistě, je to silný výraz a nerad bych ho četl v titulcích, protože si myslím, že je mnohem lepší než dvojnásobný šampion, ale mám pocit, že měl ve svých týmech příliš mnoho bitev a jeho šance to do jisté míry zhoršilo.“

„Poučil se z toho a dá mu Renault nyní mistrovský vůz? To nevíme... Proto milujeme živé sportovní přenosy. Musíme věnovat pozornost tomu, abychom dostali odpovědi na tyto otázky. Ale celkově si myslím, že pro tento sport je to dobré a osobně mě tím fascinuje, takže jsem rád, že ho vidím zpět.“

„Uvidíme, jak rychlý a odhodlaný zůstal, ale nemyslím si, že bychom o tom v případě Fernanda někdy pochybovali.“