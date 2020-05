Alonsův návrat by byl přínosem pro formuli 1, říká Domenicali

Fernando Alonso opustil po sezóně 2018 McLaren a zaměřil se na své další cíle. V barvách Toyoty se stal mistrem světa FIA WEC, dvakrát vyhrál Le Mans a debutoval na rally Dakar. Po splnění naplánovaných misí by se Španěl mohl vrátit do formule 1, kde se nabízí možnost angažmá u Renaultu.

„Už teď máme fantastické mladé jezdce, ale Fernando je na úplně jiné úrovni,“ myslí si o dvojnásobném světovém šampionovi jeho bývalý boss z Ferrari Stefano Domenicali.

„Určitě by byl velmi silný. Samozřejmě může být ještě silnější s dobrým či velmi rychlým autem. V případě návratu by byl velkým přínosem pro formuli 1,“ věří nynější výkonný šéf automobilky Lamborghini.

Pokud by Alonso podepsal smlouvu s Renaultem, tak by se vrátil k týmu, se kterým získal oba tituly mistra světa formule 1. Pro sezónu 2021 je u francouzské stáje volné jedno místo, které uvolní Daniel Ricciardo svým odchodem k McLarenu. K Renaultu by však teoreticky mohl zamířit i Sebastian Vettel.

Návrat rodáka z Ovieda do „královny motorsportu“ bude také záviset na tom, jak se mu letos vydaří start v 500 mílích Indianapolis. Slavný závod série IndyCar na oválu ve „staré cihelně“ je poslední, který Alonso v honu za trojkorunou motorsportu ještě nevyhrál.

Letošní 104. ročník Indy 500 je aktuálně naplánován na 23. srpna.

Foto: Getty Images / Mark Thompson