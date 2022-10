Alonsův alpine přežil nehodu se Strollem a Španěl dojel sedmý. Pak přišla penalizace

Dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso z týmu Alpine dojel ve Velké ceně USA na sedmém místě poté, co v průběhu závodu na Okruhu Amerik měl velkou kolizi s Lancem Strollem. Po závodě však přišla penalizace 30 sekund.

Ve 22. kole, krátce po restartu závodu, došlo na zadní rovince ke kolizi mezi Alonsem a Strollem. Španěl se pokusil z větrného pytle předjet svého soupeře, ten na poslední chvíli změnil stopu a mezi jezdci došlo ke kontaktu.

Stroll se roztočil a závod pro něj skončil. Přední část Alonsova alpinu se vznesla do vzduchu, po kontaktu se zdí ale Španěl mohl pokračovat v závodě a dojet do boxů.

Mechanici mu opravili monopost, a nakonec dojel do cíle na sedmé pozici.

„Dnes to byl pro všechny fantastický závod. S prvním safety carem jsme měli štěstí a následně jsme byli na střední směsi velmi rychlí,“ řekl Alonso.

„Při restartu jsem se pokusil předjet Lance (Strolla), on do mě najel a dotkli jsme se koly. Myslel jsem si, že budu muset odstoupit, bylo to celkem děsivé. Auto je ale vyrobeno ze silných materiálů a po výměně předního křídla jsme mohli pokračovat.

„Jsem velmi hrdý na náš výkon. Je neuvěřitelné, že jsme dokázali s pneumatikami v posledním stintu vydržet, a ačkoliv jsme v posledních pár kolech prohráli s Landem (Norrisem), stále odcházíme s dobrými body.“

Po závodě však dostla Alonso penalizaci a propad se na 15. místo. Alpine ale bude proti trestu protestovat.