Alonsovy plány: Třetí titul ve F1 a pak Dakar

Fernando Alonso momentálně neplánuje návrat na ovály a do IndyCar. Chce se soustředit na formuli 1.

Aston Martin investuje, přichází Adrian Newey a z týmu bude tovární tým Hondy. Podaří se týmu ze Silverstonu dosáhnout nejvyšších met a bude u toho ještě Fernando Alonso?

„Teď se hodně soustředím na formuli 1, v příštích dvou nebo třech letech chci získat třetí titul mistra světa. To je v tuto chvíli moje první a jediná priorita. A pak, protože mi bude 45, 46 let, uvidíme, až přijde čas, jak na tom budu,“ řekl Alonso na akci společnosti Cognizant v dotazu ohledně možného návratu do IndyCar.

Indy500 podle Alonsa vyžaduje plné odhodlání. „Musel bych se také znovu naučit mnoho věcí, takže by to pro mě bylo asi příliš.“

„V tuto chvíli ne. Je tam jedna atraktivní věc. Vítězství ve Velké ceně Monaka ve formuli 1, v 24 hodin Le Mans ve vytrvalostních závodech a v Indy 500 na oválném okruhu je trojitá koruna motorsportu. Třikrát jsem se pokusil vyhrát Indy 500. To je jediný závod, který mi chybí, ale teď to není v mých plánech.“

„Myslím, že mou další velkou výzvou bude Rallye Dakar, a pokud se mi tam podaří zvítězit, bude to pro mě velká osobní odměna, protože jsem dokázal vyhrát ve formuli 1, ve vytrvalostních závodech, v Le Mans a Daytoně, a pokud se mi podaří zvítězit i v rallye, bude to pro mě jako pro jezdce znamenat hodně.“

Alonso už v Dakaru jel. V roce 2020 usedl za volant Toyoty.