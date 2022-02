Alonsovi se barvy nového vozu líbí. Na autě máme několik zajímavých řešení, říká

„Opravdu se mi líbí zbarvení nového auta,“ řekl Alonso. „Líbí se mi kombinace barev.“

Letošní zbarvení je kombinací modré (Alpine) a růžové (sponzor BWT).

„Je zřejmé, že technickou stránku věci musíme udržet v tajnosti. Nejprve musíme vyrazit na trať a uvidíme, jak se bude chovat. Myslím, že to pro nás bude velmi intenzivní zima, kdy potřebujeme vyvinout auto co nejrychleji a poučit se z nových předpisů. Ale máme na autě několik zajímavých řešení a uvidíme, jestli se nám podaří odemknout výkon co nejdříve.“

„Tohle je můj druhý rok s Alpine a ano, jsem pravděpodobně optimističtější než loni. Nová pravidla vám dávají naději, že se všechno může změnit a vy můžete být od prvního závodu najednou konkurenceschopní. Takže jsem optimista. Jsem si jistý, že tým odvedl s autem dobrou práci a jsme připraveni vyrazit.“

Alonso řekl, že je z nových pravidel „velmi nadšený“. A nejde jen o příležitost pro Alpine se posunout nahoru.

„Asi největší nadějí je, že se na trati budeme moci blíže sledovat. Možná to poskytne více akce, více příležitostí k předjíždění, těsnější souboj a to je pravděpodobně lepší pro všechny – pro show, pro diváky a také pro nás jezdce.“