Alonsovi bylo líto, že v souboji o bod předjel zrovna Russella

Fernando Alonso a celý tým Alpine zažili hodně smolný víkend. V kvalifikaci Alonsa zdržel Vettel, kvůli čemuž se nedostal do třetí části. Do závodu startoval ze 14. místa a v zisk bodů příliš nevěřil.

Ocon startoval až ze 17. místa a v prvním kole měl kontakt s vozem Micka Schumachera, po kterém skončil se zlomeným předním kolem.

Alonso nakonec získal jeden bod a to poté, co předjel George Russella. Z toho neměl smíšené pocity.

„Dnes bylo těžké získat body, což jsme věděli, když jsme startovali tak daleko vzadu,“ řekl Alonso.

„S bodem jsme spokojeni, i když víme, že jsme si o víkendu zasloužili více, ale je to lepší než nic. Odpoledne to byl na trati napínavý a dobrý souboj s Georgem a nakonec jsme měli lepší pneumatiky a podařilo se nám dosáhnout předjetí.“

„Pozitivní je, že jsme tento víkend viděli několik dobrých zlepšení ze strany týmu a auto zde bylo po všechny tři dny lepší. Do dalšího závodu v Silverstonu jdu s tím, že se nyní cítím s vozem a pneumatikami jistější a užívám si větší konkurenceschopnost.“

Alonso v parc fermé po závodě zašel za Russellem. Ten byl po kvalifikaci a startu z osmého místa opět blízko bodům. Definitivně ho o první bod s Williamsem připravil právě Alonso.

Alonso stavěl po 32 kolech a přezouval na tvrdé. Russell jel podobnou strategii. U mechaniků byl o dvě kola dříve.

„Bylo mi kvůli Georgeovi trochu smutno, protože odjel úžasný víkend, a když jsem viděl, že na desátém místě je on... doufal jsem, že to bude kdokoliv jiný než on! ... ale takový je sport. Měl jsem mnohem lepší pneumatiky, mnohem lepší trakci na výjezdu ze třetí zatáčky a tři kola před koncem jsem mohl udělat to předjetí.“

„V budoucnu bude mít snad více příležitostí k umístění na stupních vítězů a k vítězství.“