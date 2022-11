Alonsova kritika mě zklamala, říká Ocon

Konec sezony 2022 byl zároveň koncem partnerství Estebana Ocona a Fernanda Alonsa u týmu Alpine. A tihle dva se nerozešli právě v dobrém.

Hned po závěrečné Grand Prix Abú Zabí se Alonso přesunul do tábora týmu Aston Martin a ukončil tak dvouletou spolupráci s Alpinem.

Právě v barvách francouzského týmu se Španěl v roce 2021 vrátil do F1 po dvou letech ve službách Toyoty ve WEC a na rally Dakar.

Poslední sezona s Alpinem neměla pro dvojnásobného mistra světa právě šťastný průběh. Alonsa postihla řada technických potíží a došlo i k jiskření mezi ním a stájovým kolegou. Alonso s Oconem hned dvakrát vzájemně kolidovali v prvním kole brazilského sprintu.

Španělský dvojnásobný vítěz 24 hodin Le Mans následně uvedl, že už se nemůže dočkat, až jeho spolupráce s Oconem skončí. Na tato slova zareagoval Ocon po dojetí závěrečného závodu na trati Yas Marina.

„Není žádným tajemstvím, že mě tyto komentáře po závodě zklamali. Nebylo nutné být takto kritický,“ uvedl Francouz na adresu Alonsa.

„I tak pro něj ale mám velký respekt. Vždy ho budu uznávat za to, co za ty roky dokázal na závodních tratích. Je legendou tohoto sportu, a to se nikdy nezmění. Ale tohle mě zklamalo.“

I přes občasné vzájemné neshody se Alonso s Oconem zasloužili o čtvrté místo týmu Alpine v poháru konstruktérů o 14 bodů před McLarenem.

Nyní se jejich cesty rozcházejí. Alonso se připojí k Lanci Strollovi u Aston Martinu, k Oconovi přijde do Alpinu Pierre Gasly.