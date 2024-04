Alonso zvažoval vypustit kvalifikační pokus, který mu nakonec vynesl třetí místo

Dvojnásobný mistr světa v Šanghaji zaujal tím, že porazil piloty McLarenu a Ferrari a nestačil jen na dominantní jezdce Red Bullu.

Po prvních pokusech v Q3 Alonso dokonce na druhém místě rozdělil oba jezdce Red Bullu, v závěru se ale všichni jezdci zlepšili a Sergio Pérez postoupil na druhé místo.

Poslední měřené kolo naopak nezačal dobře Alonso, který chyboval v první sekci zatáček a ztratil pár desetin. Alonso dokonce přiznal, že zvažoval, že pokus následně vzdá.

„V prvním sektoru jsem měl dramatický moment, kdy jsem v první a druhé zatáčce téměř ztratil auto. Pak jsem si řekl: 'Dobře, budu pokračovat nebo vzdám to kolo?' Ve dvou zatáčkách jsem ztratil asi dvě desetiny. My se ale nevzdali, tlačili jsme celé kolo a zajeli dobrý čas,“ řekl Alonso.

„Myslím, že auto se od rána zlepšilo. Udělali jsme pár změn v nastavení. Uvidíme, jestli to zítra přetavíme v body.

„Nemůžete změnit celé auto, protože jste v nějakém rytmu víkendu, můžete si ale dovolit udělat drobné změny v nastavení. Některé z nich jsou jen pro lepší vyvážení, u některých jsou to ale jen odhady, se kterými jdete do zítřejšího závodu. Až do zítřejšího odpoledne nebudeme znát odpověď, ale jsem velmi šťastný a hrdý na tým. Nevzdáváme se. Zatím nejsme v pozici, kde chceme být, ale tlačíme.“