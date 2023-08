Alonso zvažoval útok na Verstappena

Fernando Alonso druhým místem ve Velké ceně Nizozemska vyrovnal své nejlepší umístění v letošní sezóně formule 1. Na první vítězství v barvách Astonu Martin si tak musí ještě počkat.

Když byl závod šest kol před cílem restartován po přerušení způsobeném silným deštěm, zvažoval Alonso zaútočit na vedoucího Maxe Verstappena do první zatáčky, s úsměvem ale dodal, že si to rozmyslel, protože kdyby útok nevyšel a Verstappena jedoucího před domácími fanoušky by vyřadil, „nebude schopen opustit okruh“.

„Přemýšlel jsem nad tím, že se pokusím při posledním restartu o útok, pak jsem si ale pomyslel, že bych možná nebyl schopen pak opustit okruh, tak jsem zůstal v klidu druhý,“ řekl Alonso.

„Energie v Zandvoortu je jedinečná. Když se tento závod dostal do kalendáře, myslel jsem si, že nikdy nezažiju stupně vítězů na Zandvoortu, protože jsem nebyl v pozici, abych nad tím přemýšlel. A dnes je to velmi zvláštní sdílet pódium s Maxem a Pierrem (Gaslym).“

Po sérii třetích míst v úvodu sezóny a několika dalších umístěních na stupních vítězů v dalších závodech nyní čekal na další pódium Alonso čtyři velké ceny, když naposledy byl také druhý v Kanadě v polovině června.

„Byl to velmi, velmi intenzivní závod se začátkem na mokru. Byli jsme velmi rychlí a zastavili jsme možná o kolo později, ale stejně jako vedoucí jezdci.

„Auto dnes letělo, bylo velmi konkurenceschopné a snadné na řízení. V těchto podmínkách potřebujete auto, kterému můžete věřit. A já mu dnes věřil hodně, takže jsem si to užil,“ dodal druhý Alonso.

Druhý pilot Astonu Martin Lance Stroll dojel těsně za body na jedenáctém místě.