Alonso zůstává přítelem McLarenu, říká Brown

Pokud by Fernando Alonso jezdil vloni za McLaren, byl by patrně mnohem motivovanější než na konci roku 2018, kdy dočasně pověsil závodní overal jezdce F1 na hřebík. V průběhu tří sezón s McLarenem nezískal žádné stupně vítězů. Na pódiu jsme ho viděli naposledy v Číně v roce 2014 ještě v barvách Ferrari. Od jeho posledního vítězství ve formuli 1 pak letos uplyne už dokonce 7 let.

Kromě F1 to Alonso třikrát zkoušel také s McLarenem v IndyCar. Naposledy vloni. Po závodě ve staré cihelně se cesty obou rozešly.

„Vnímám Fernanda jako přítele McLarenu a velmi dobrého osobního přítele,“ řekl Zak Brown pro Motorsport Total.

„Přál bych si, abychom spolu měli více úspěchů na trati, protože je skvělým závodníkem.“

Alonsovi bude letos v létě 40. Přesto se rozhodl znovu vrátit do formule 1. Browna to nepřekvapuje.

„Miluje závodění,“ prozrazuje Brown a dává jasně najevo, že Alonso je stále stejně motivovaný jako první den. Pro sezónu 2021 proto vidí Alonsa jako „důstojného soupeře“ pro McLaren.