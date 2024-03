Alonso znovu bodoval, Stroll skončil ve zdi

Španěl startoval do závodu ze čtvrtého místa, které si na startu udržel. Už ve druhém kole se před něj ale dostal Oscar Piastri.

Stejně jako většina startovního pole Alonso absolvoval zastávku při výjezdu safety caru, kdy přezul ze střední sady na tvrdou, se kterou dojel až do cíle.

„Jsem velmi rád, že jsem v dnešním závodě dojel pátý. Myslím, že dojet před jedním mclarenem, jedním ferrari a oběma mercedesy je pro tým skvělý výsledek a zřejmě maximum, kterého v tuto chvíli můžeme dosáhnout,“ řekl Alonso.

„Od startu do cíle to bylo intenzivní a většinu závodu jsem měl těsně za sebou George (Russella). S 40 koly na tvrdé sadě jsme šli trochu do neznáma, ale zvládli jsme to a vyšla nám strategie jedné zastávky.“

Pro Strolla skončil závod brzy

Jen sedm kol trval závod pro Lance Strolla. Kanaďan se v rychlé 22. zatáčce otřel kolem o zeď a se zlomeným zavěšením narazil do bariéry na druhé straně trati. Z nehody vyvázl nezraněn, odstranění trosek si ale vyžádalo výjezd safety caru.

„Smolný způsob zakončení dobrého víkendu. V prvních kolech jsem tlačil opravdu tvrdě. Vozy kolem nás byly rozhodně rychlejší a s pneumatikami jsme už měli problém. Snažil jsem se vybudovat náskok a otřel jsem se o zeď,“ popsal Stroll.

„Můžeme si však odnést pozitiva. Tým bodoval v obou závodech a cítíme, že je v autě ještě rychlost.“