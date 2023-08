Alonso: Získat třetí titul v F1 pro mě už není hlavní prioritou. Chci opět startovat na Dakaru

Fernando Alonso přiznal, že získání dalšího titulu v F1 pro něj není tím důležitějším. Má však zájem zopakovat si účast na Rallye Dakar.

Fernando Alonso sice nedávno oslavil již 42. narozeniny, avšak i nadále patří ve formuli 1 k nejlepším. Nejde přitom jen o názor expertů, jako tomu bylo v minulých letech, ale díky letošní formě Astonu Martin to potvrzují i výsledky, když Alonsovi po 12 závodech náleží třetí místo v pořadí jezdců.

Je ale jasné, že kariéra vícenásobného šampiona v F1 míří ke svému konci.

V kontextu toho nyní Alonso v pořadu High Performance Podcast promluvil o svých plánech a cílech do budoucna.

„Rád bych znovu vyhrál šampionát, ale není to nejvyšší priorita,“ přiznal Alonso.

„Užívám si celý ten proces, zejména nyní s Astonem Martin, jehož cílem je, aby začal bojovat o tituly. Líbí se mi tady, včetně toho, jak všichni v mnoha různých oblastech rosteme,“ pokračoval rodák z Ovieda.

Alonso je znám tím, že se nebojí výzev ani mimo svět F1. Dvakrát usiloval o dobytí závodu Indy 500, je dvojnásobným vítězem 24hodinovky v Le Mans a před třemi lety si vyzkoušel i Rallye Dakar. Tohoto offroadového závodu by se přitom rád v budoucnu ještě zúčastnil.

„Jsem si na 99 % jistý, že se na Dakar vydám znovu. Není to tak, že by třetí titul mistra světa byl menší prioritou – je to priorita – ale vyhrát jednou Dakar je pro mě také prioritou,“ nechal se slyšet Alonso.

„Možná ten závod budu muset jezdit osm či deset let, než se mi třeba jednou poštěstí a budu bojovat o vítězství. Pokud ale budu mít výhry v F1, ve vytrvalostních závodech a na Dakaru, bude to pro mě jako pro jezdce i jako pro člověka něco výjimečného. To jsou výzvy, které mám momentálně v hlavě,“ uzavřel toto téma závodník, který Rallye Dakar v roce 2020 dokončil na 13. místě s tím, že v jedné etapě dokázal dojet na druhé příčce.

Připomeňme, že dosud žádný mistr světa F1 Rallye Dakar vyhrát nedokázal. Největší bývalou hvězdou F1, která na triumf v tomto závodě dosáhla, byl před 40 lety Jacky Ickx.