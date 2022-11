Alonso zažehl v týmu jiskru, věří Krack

Fernando Alonso bude za Aston Martin jezdit až v příštím roce, ale už minulý týden testoval s týmem v Abú Dhabí.

„U Fernanda si vždy vzpomenu na tu fotku z Grand Prix Mexika a na jeho frustraci z toho, že neskončil sedmý. To je příklad obětavosti a motivace,“ řekl Krack.

„Pokud máte někoho s takovou vášní a touhou vyhrát, má to na tým dopad. Jasně jsme viděli, že všichni v týmu byli minulé úterý velmi šťastní, že toho chlapa měli v autě. Myslím, že jeho vášeň a touha vyhrát možná v týmu zažehla další jiskru.“

Krack také srovnal Fernanda Alonsa se Sebastianem Vettelem. „Jsou rozdílní, protože mají odlišný původ. Jeden je latino, druhý Němec. To je velký rozdíl. Co však mají společné, je soustředění, zaměření se na zlepšování a na pokrok. A také identifikace toho, co nám ten pokrok přinese. Jsou tam podobnosti, ale také tam jsou určité rozdíly.“