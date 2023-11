Alonso: Zasloužili jsme si skončit na lepším než pátém místě v Poháru konstruktérů

Zelené monoposty týmu Aston Martin byly na začátku letošní sezony nejpříjemnějším překvapením, co se výsledků týkalo. Zpočátku sezony se stáj ze Silverstone v Poháru konstruktérů držela na druhé pozici, a i když ji relativně brzy předstihl Mercedes, dlouho se zdálo, že dokáže udržet alespoň bronz.

Po letní přestávce však Aston Martin prožil krizi, kvůli které ho nejprve přeskočilo Ferrari, a nakonec i McLaren.

Podle Fernanda Alonsa nakonec jeho tým skončil hůře, než by si zasloužil.

„Páté místo mezi konstruktéry trochu bolí, protože si myslím, že jsme byli lepší. Na začátku roku jsme doufali v lepší umístění,“ prohlásil podle webu RaceFans španělský závodník, který nakonec v konečném pořadí jezdců obsadil čtvrté místo. Tohoto umístění si však Alonso naopak cení.

„Skončit čtvrtý je neskutečné, stejně tak bojovat s kluky, se kterými jsme bojovali. Normálně, když jste pátí v konstruktérech, měli byste měli být devátí a desátí v jezdcích, takže šlo o sezonu snů pro mnoho lidí v Astonu Martin, a to včetně mě,“ uvedl Alonso.

„Pro Aston Martin, ale i pro mě, to byla historická sezona. Získal jsem osm pódií a více než 200 bodů...myslím, že celý tým nasbíral skoro 300 bodů. To by před 12 měsíci bylo nemyslitelné,“ dodal 42letý jezdec.