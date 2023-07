Alonso zakončil neúspěšný narozeninový den u sportovních komisařů

Fernando Alonso zakončil sobotu u sportovních komisařů. Rozhodně tam ale nešel kvůli tomu, že by mu chtěli dát dort.

Horší už to snad ani nemohlo být. V kvalifikaci skončil Alonso na devátém místě, což je hodně daleko od toho, na co jsme byli od Astonu a především pak od Alonsa na začátku sezóny zvyklí.

Mnohem větší kalich hořkosti ale Alonso vypil dnes – v den, kdy slaví 42. narozeniny. V rozstřelu boural jeho týmový kolega. Prostřední část rozstřelu tím skončila a Alonso neměl na svém kontě žádný čas. Do sprintu tak odstartoval z 15. místa.

Ve sprintu pak předvedl efektní hodiny, po kterých skončil ve štěrku. Po sprintu musel navíc před sportovní komisaře kvůli nebezpečné jízdě. Stewardům se nelíbilo, že Alonso po výjezdu z boxů ohrozil Hülkenberga tím, že se na trati (mezi první a druhou zatáčkou) vydal doleva. Jezdec Haasu na to musel reagovat, aby se zabránil kolizi.

Alonso tak podle svých slov činil i předtím, protože tam byla lepší viditelnost. Stewardi uznali, že podmínky byly složité a Alonso tak odešel jen s napomenutím.

„Za safety carem jsme logicky chtěli nasadit přechodné co nejdříve, ale Lance byl vpředu, takže jsem je nasadil ve druhém kole závodu a ztratil jsem několik pozic,“ řekl Alonso pro DAZN.

„A nakonec jsem skončil ve štěrku, což byla moje chyba. Dneska by to bylo za nula bodů tak jako tak... takže to bylo nula bodů ve štěrku.“

Výhodou sprintového víkendu je, že závod je samostatný. „Doufejme, že se nám podaří po sobotě, kdy jsme nezískali žádné body, otočit list a snad budeme moci bodovat s oběma vozy.“

Alonso uvedl, že se pneumatiky do mokra za safety carem přehřívaly, a tak padl dotaz, zda se už za safety carem dalo jet na přechodných.

„Předpokládám, že z hlediska přilnavosti ano. Ale viditelnost byla samozřejmě velmi nízká. Je to problém, který se opakuje i tady ve Spa. Možná musíme přemýšlet o řešení.“