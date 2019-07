Alonso zaklepal na dveře třech nejlepších týmů. Nikdo nebyl doma

Fernando Alonso nedávno odmítl, že by plánoval návrat do formule 1. „Mám jasnou představu o tom, co budu dělat,“ řekl Alonso, kterého citoval Motorsport.com. „Nenechávám otevřené dveře a nečekám a ani nehledám nikoho, kdo by mi zavolal.“ Alonso zatím neřekl, co bude dělat, ale formule 1 to nebude. „Pro mě to byla výjimečná etapa, ale dnes v F1 nenajdu výzvy, které mohu překonat.“

Podle Motorsport Total však Alonso dal Mercedesu, Ferrari a Red Bullu vědět, že by se do F1 rád vrátil. Ani jeden z týmů však nemá zájem.

Mercedes k tomu má tři důvody. Ve Stuttgartu Alonsovi stále nezapomenuli jeho roli ve slavné špionážní aféře v roce 2007, která nakonec McLaren-Mercedes stála 100 milionů dolarů.

Druhý důvod je jednoduchý. Mercedes Alonsa nepotřebuje. Hamilton zůstává a Bottas letos také nejezdí špatně. Na jednoznačné vedení v Poháru konstruktérů je to plně dostačující.

Třetím důvodem je forma Alonsa. Nikdo neví, jaké výsledky by Alonso zajížděl. Ve F1 vyhrál naposledy v roce 2013 a rok je mimo F1. Pokud by Mercedes chtěl Bottase nahradit, může do vozu posadit Ocona. Případně by měl větší zájem o Vettela nebo o rychlého a mladého Verstappena.

Ferrari má plno. „Máme dva jezdce se smlouvami a jsme s nimi velmi spokojeni,“ řekl nedávno Binotto s tím, že za Ferrari budou jezdit příští rok Vettel a Leclerc. Alonsova jediná naděje je, že by Ferrari změnilo názor a zbavilo se Vettela (nepravděpodobné), nebo by se sám Vettel rozhodl odejít.

Red Bull by mohl být na první pohled nejpravděpodobnější volbou. Alonso by mohl nahradit Gaslyho nebo Verstappena (pokud by se rozhodl odejít, což je nepravděpodobné). Helmut Marko uvedl, že okolí Alonsa už tým kontaktovalo, ale problémem je Honda. Japoncům se do spolupráce s Alonsem dvakrát nechce.

Vyloučit pak můžeme Alonsův návrat do McLarenu. Alonso je sice stále ambasadorem značky, ale McLaren už potvrdil pro příští rok Sainze a Norrise.

Zajímavou možností, o které se zatím vůbec nemluví, je Renault. Alonso za něj jezdil už dvakrát a získal s ním dva tituly. Renault by o Alonso zájem mít mohl. Španěl se však chce vrátit do F1, aby vyhrával, což u Renaultu v příštím roce určitě možné nebude.

