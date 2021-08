Alonso za jeden závod zvládl splatit důvěru Alpinu, myslí si Häkkinen

Alpine prožil v Budapešti povedený víkend. Esteban Ocon získal první vítězství, ke kterému výraznou měrou přispěl svým výkonem také čtvrtý Alonso, který v závěru závodu zdržel soubojem Lewise Hamiltona, který se tak nestihl na Ocona dotáhnout.

„Věřím, že by (Hamilton) závod vyhrál, kdyby jej Fernando Alonso nedokázal za sebou udržet. Když si uvědomíte, že Lewis dojel závod 2,7 sekundy za Estebanem Oconem a jezdil mnohem rychlejší kola, Alpine opravdu může poděkovat Fernandovi, který využil svých zkušeností, aby za sebou udržel Mercedes,“ komentoval Häkkinen ve svém sloupku v Unibet.

„Byl to skutečně fascinující duel. V jednom závodě Fernando Alpinu splatil veškerou důvěru, kterou do něj vložili.

„Myslím, že je skvělé, že Alpine vyhrál velkou cenu. Francouzské auto s francouzským motorem naposledy vyhrálo závod v roce 1983, kdy triumfoval Alain Prost v Renaultu. Je to tedy velmi výjimečný moment pro Alpine v první sezóně značky ve F1, ale také pro Renault Group. Tým to opravdu nakopne a je to skvělý výsledek pro Ocona, který nedávno podepsal nový tříletý kontrakt.“

Häkkinen kromě Alonsa vyzdvihl také výkon Sebastiana Vettela, který po většinu závodu jel těsně za Oconem.

Čtyřnásobný mistr světa v barvách Astonu Martin dojel na druhém místě, po závodě byl ale diskvalifikován, protože v jeho voze nezůstalo pravidly požadované množství paliva.

„Byl to také fantastický výsledek pro Aston Martin a Sebastiana Vettela, dokud si udrželi druhé místo. Každý tým musí být schopen po závodě poskytnout FIA vzorek jednoho litru paliva, nyní je proto čekají perné dny, kdy se bude kontrolovat palivový systém.“