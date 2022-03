Alonso z nás na boxové zdi občas udělal hlupáky, vzpomíná Rivola

Massimo Rivola pracoval jako sporotvní ředitel Ferrari. V roce 2019 z Maranella po deseti letech odešel a čtyři kola vyměnil za dvě. Pracuje pro stáj Aprilia.

Rivola si ještě dobře pamatuje Charlere Leclerca. „Byla s ním velká legrace. Hned bylo vidět, že z něj bude šampion,“ řekl Rivola pro italský deník Il Foglio.

„V některých ohledech mi hodně připomínal Alonsa – chtěl vyhrát jakoukoli soutěž a nechtěl se smířit s porážkou. Nesl ji opravdu špatně. Hodně jsme na tom pracovali, na zvládání úzkosti, vzteku, přemýšlení o chybách. Když máte 15 zatáček v jedné uděláte chybu, nemůžete na ni myslet ve zbývajících 14.“

„Odvedl skvělou práci a hodně se zlepšil. Myslím, že tragédie, které ho potkaly, od Julese Bianchiho po jeho otce, ho ještě více posílily. Stále má velký potenciál k růstu. Řekl jsem mu, co mu chybí... musí se ještě zlepšit ve čtení závodu.“

Kvůli Alonsovi se cítili jako hlupáci

Když už přišla řeč na čtení závodu, Rivola nemohl nezmínit Fernanda Alonsa.

„Nikdo nečte závody jako on. Mnohokrát jsme si kvůli němu na boxové zdi připadali jako hlupáci. Viděl dál než my. Byli jsme u počítačů, on dělal jinou práci, ale chápal věci dříve než ostatní. Jsou jezdci, kteří vás toho hodně naučí.“

Ale zpět k Leclercovi. Podle Rivoly se může rovnat jiným mladý jezdcům. „Verstappen bude mít teď, když vyhrál, obrovské sebevědomí. Red Bull mu dovolil udělat spoustu chyb, což si Charles ve Ferrari nemůže dovolit. Jste tam pod větším tlakem.“

„Norris byl překvapením loňského ročníku, sledoval jsem ho od jeho 16 let a už tehdy byl velmi silný,“ pokračuje Rivola, kterého překvapilo, jak Norris vloni porazil Ricciarda.

„Russell je další, kdo má všechny předpoklady stát se šampionem. Sainz mě vůbec nepřekvapil. Před mnoha lety jsem ho navrhl akademii. Je to jeden z těch, kteří byli vždy silní. Je inteligentní a rychlý.“