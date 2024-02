Alonso: Výsledky mých fyzických testů mě překvapily. Možná bych mohl v F1 závodit až do 50 let

Fernando Alonso tvrdí, že by díky dobré fyzické kondici mohl ve formuli 1 závodit ještě několik dalších let.

Ačkoliv Fernando Alonso letos v červenci oslaví již 43. narozeniny, i nadále zůstává aktivním pilotem F1. Posledním jezdcem, který v královně motorsportu závodil i v tomto věku, byl před dvanácti lety Michael Schumacher.

Přesto nelze vyloučit, že Španěl zůstane v F1 i po skončení nadcházející sezony, a to vzhledem k tomu, že na dráze Alonso rozhodně jako čtyřicátník nepůsobí. Rodák z Ovieda o tom všechny přesvědčil vloni, kdy jasně předčil o 17 let mladšího týmového kolegu Lance Strolla a v celkovém pořadí jezdců skončil na čtvrtém místě.

Alonso navíc podle svých slov neztrácí ani fyzickou kondici, což mají dokazovat i výsledky testů, které pilot Astonu Martin každoročně absolvuje.

„Obvykle děláme stejné testy. První část děláme v italských Alpách," uvedl Alonso, kterého cituje Autosport, s tím, že má k dispozici nejrůznější historická data o své fyzické výkonnosti. Ať už jde o aerobní výkonnost v zátěži či v klidu, nebo o údaje týkající se poměru tuku a svalů v jeho těle.

„Zatímco v některých testech za posledních pět nebo šest let došlo k malému poklesu výkonnosti, zejména pokud jde o svaly, protože od třiceti nebo pětatřiceti let člověk trochu ztrácí svaly, letos se nám ji podařilo obnovit na maximální úroveň. A to částečně díky výživě, kterou jsme změnili,“ vysvětlil Španěl.

„Snažil jsem se nabrat trochu svalové hmoty, abych kompenzoval faktor věku, aniž bych ztratil reaktivitu nebo vytrvalost. Byly to překvapivé výsledky, a myslím, že velmi pozitivní,“ přiblížil pilot, který by letos měl dosáhnout na milník v podobě 400 odjetých velkých cen.

Alonso rovněž tvrdí, že za lepšími výsledky stojí také dřívější konec loňské sezony, který mu umožnil delší čas na přípravu, a stejně tak fakt, že má nižší počet marketingových povinností.

„Tentokrát jsem měl čas na sebe a na řízení jiných vozů, což mi pomohlo vstoupit do letošní závěrečné předsezonní přípravy v nejlepší formě v životě,“ prohlásil mistr světa z let 2005 a 2006, který je přesvědčen o tom, že by měl fyzicky na to, aby v F1 strávil ještě několik dalších let.

„Před několika lety bych řekl, že hranicí bude věk 40 až 41 let. Letos v zimě jsem trochu překonával očekávání, co se týče všech fyzických testů a všeho, co jsem dělal, takže řeknu, že pokud máte motivaci a chcete se tomu věnovat, můžete jezdit třeba až do 50 let,“ uzavřel Alonso s tím, že větším strašákem než stárnutí je pro něj rostoucí počet závodů.