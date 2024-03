Alonso dostal za incident s Russellem penalizaci 20 sekund

Alonso se po penalizaci propadl ze šestého na osmé místo. Penalizace 20 sekund odpovídá trestu průjezd boxy.

Mezi Russellem a Alonsem nedošlo ke kontaktu. Španěl ale před šestou zatáčkou zpomalil. Russell kvůli tomu patrně přišel o přítlak a boural. Nebylo jasné, zda za to mohl technický problém (Alonso si stěžoval na plynový pedál), rekuperace energie (Alonsovo zadní světlo blikalo, ale zpomalení bylo přece jen větší, než je obvyklé), nebo o úmyslné jednání.

Kvůli penalizaci se Alonso propadl ze šestého na osmé místo. O jednu pozici si polepšili Stroll a Cunoda.

Podle stewardů šlo ze strany Alonsa o „potenciálně nebezpečnou jízdu“.

Reakce jezdců po závodě

„Boural jsem a beru to na sebe,“ řekl Russell. „Ale 100 metrů před zatáčkou jsem byl půl sekundy za Fernandem a najednou jsem byl extrémně blízko od něj přilepený na jeho zadním křídle.“

„Nevím, jestli měl problém, nebo ne... šlo to sportovním komisařům. To je za takových okolností trochu bizarní. Teď už nemám co říct, jen jsem zklamaný, že pro mě závod skončil takhle.“

Fernando Alonso uvedl, že se soustředil pouze na vozy před sebou a ne za sebou a že měl v posledních 15 kolech závodu problémy s baterií. „Takže jsem měl ke konci pár potíží. Ale zřejmě je v pořádku. Viděl jsem auto a měl jsem velké obavy,“ řekl Alonso.

Před Russellovou nehodou Alonso řekl v týmovém rádiu: „Nemohu naplno sešlápnout plynový pedál, je velmi, velmi ztuhlý.“