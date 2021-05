Alonso vysekl poklonu Oconovi. Dávávám do toho 100 %, ale na něj to nestačí

„Myslím, že je dobrý, to vidíme,“ řekl dvojnásobný mistr světa o Oconovi. „Je ve velmi dobré formě a momentálně je plně integrovaný do týmu.“

„Vloni v Bahrajnu, v poslední části šampionátu, byl na stupních vítězů a nyní má perfektní víkendy.“

„Je působivé, čeho nyní dosahuje. Já do toho dávám 100 % a samozřejmě to momentálně nestačí na to, abych byl na takové úrovni, takže se musím dál zlepšovat.“

„Svým způsobem jsme o tom mluvili a trochu jsme to předpokládali. Když Carlos přišel k Renaultu, nebyl tak rychlý jako Hülkenberg. Daniel byl v roce 2019 pravděpodobně pomalejší než Nico a v roce 2020, ve svém druhém roce, byl velmi dobrý. Esteban se vloni s Danielem trápil a ve svém druhém roce je dobrý. Vypadá to, že je to tým, který je trochu jiný než ostatní a je třeba se mu přizpůsobit.“

„ Snažím se to udělat co nejrychleji, ale nedělám si s tím velké starosti. Přijde to velmi brzy, ne-li už teď, protože v Imole jsme společně projeli cílem a v Portimau jsme společně projeli cílem.“

Alpine na pátém místě?

Alpine měl ve Španělsku velmi dobrou sobotu. V neděli to však bylo horší. Alonso ani nebodoval, doplatil na horší strategii.

„Víkend byl celkově velmi pozitivní. V Portugalsku jsme byli konkurenceschopní, ale nevěděli jsme, jestli to nebylo jen okruhem. V Barceloně jsme byli opět konkurenceschopní. Takže teď počkejme pár grand prix, ale myslím, že můžeme být pátým týmem za Ferrari a McLarenem. A to je dobrá zpráva, protože v prvních dvou závodech nebylo snadné se dostat do Q3.“