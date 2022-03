Alonso vylepšil výsledek z Bahrajnu, z top 10 odstartují oba alpiny

Páté místo na startu je pro Francouze nejlepším výsledkem od loňského závodu ve Španělsku. V kvalifikaci na městské trati v Džiddě nestačil jen na piloty Ferrari a Red Bullu.

„Vůz byl dobrý a je fajn, že jsme na této trati rychlí. Je to velmi rychlý a technický okruh a musíte trochu riskovat. V Q3 jsem to málem poslal do zdi, ale zachránil jsem to,“ řekl Ocon.

„Je to teprve druhý závod s těmito novými vozy a kvalifikovat se na pátém a sedmém místě je skvělé.“

Alonso opět v Q3

Dvojnásobnému mistrovi světa se sedmým nejrychlejším časem podařilo navázat na výsledek z kvalifikace na první závod v Bahrajnu, kde Alonso startoval osmý.

„Bylo fajn být v Bahrajnu v Q3, teď jsme přijeli na úplně jiný okruh a máme obě auta v Q3, což je pro tým dobré znamení. Vůz byl rozhodně celý víkend konkurenceschopný. S těmito novými vozy se učíme pokaždé, když vyjedeme z garáže,“ řekl Alonso.

„Opotřebení pneumatik je pro zítřek stále neznámou a nyní už nemusíme použít pneumatiky, které jsme měli v Q2, což nám dává větší volnost ve strategii.“