Alonso: Vloni jsem závodil se zlomeninami

Španělský závodník v Bahrajnu přiznal, že vloni v Austrálii utrpěl zlomeniny rukou, se kterými bojoval až do srpna.

Fernando Alonso se zranil během kvalifikace na Velkou cenu Austrálie 2022, během níž po poruše hydrauliky ztratil kontrolu nad svým vozem a narazil do bariéry.

Výsledkem nárazu bylo zranění obou rukou španělského pilota. Navzdory tomu však Alonso žádný závod nevynechal a pokračoval v sezoně. Inkriminovanou Grand Prix Austrálie pak dokončil na 17. místě.

„Měl jsem tehdy zlomeniny v obou rukách. Trvalo to až do srpna, než jsem se zotavil. Bolelo to, ale závodění milujeme,“ uvedl Alonso podle Autosportu v Bahrajnu.

Stroll ukázal odhodlání

Alonso rovněž ocenil svého týmového kolegu Lance Strolla za to, že se po nedávném zranění zápěstí po pádu z kola odhodlal k rychlému návratu do kokpitu.

„Ukazuje to jeho touhu po vítězství a motivaci vyhrávat s tímto týmem,“ prohlásil jezdec Astonu Martin s tím, že měl se Strollem možnost průběžně mluvit.

„Byli jsme v kontaktu. Lance byl během testu o všem informován,“ přiblížil Alonso.