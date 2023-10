Alonso vjel Leclercovi nebezpečně do cesty. Kdyby to bylo naopak, Fernando by hodně nadával, tvrdí Vasseur

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur se vyjádřil k situaci, kdy Fernando Alonso při návratu na trať ohrozil Charlese Leclerca.

U Fernanda Alonsa nebývá zvykem, aby se mistr světa F1 z let 2005 a 2006 během jednoho závodu ocitl dvakrát mimo trať. V Kataru však tento scénář nastal.

Zatímco v případě prvního výletu mimo dráhu Alonso velký rozruch neudělal, v případě druhé chyby vjel pilot Astonu Martin při návratu na trať přímo do cesty Charlesovi Leclercovi. I když mezi jezdci nedoško ke kolizi, udělili sportovní komisaři Španělovi napomenutí.

K inkriminované situaci se po závodě vyjádřil také šéf Ferrari Frédéric Vasseur. Podle Francouze by Alonso v případě otočených rolí na svém soupeři nenechal nit suchou.

„Kdyby to bylo naopak, myslím, že by se Fernando v rádiu více než hlasitě vyjadřoval, že to bylo na hraně a tak,“ prohlásil Vasseur, kterého cituje web RaceFans.net.

„Na trať se vracel pod úhlem 90 stupňů,“ dodal týmový principál Ferrari.

Samotný Leclerc přitom počínání Alonsa příliš nekrizitoval.

„Bylo to na hraně, ale na druhou stranu byl tak daleko, že si myslím, že mě neviděl. Způsob, kterým se vracel na trať nebyl ideální, ale jsem přesvědčen, že nevěděl, že tam jsem,“ okomentoval situaci Leclerc, který se nakonec před Alonsa dostal a dojel si pro pátou příčku.