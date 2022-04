Alonso věřil v boj o pole position, z kvalifikace jej vyřadila hydraulika

Španělův víkend v Melbourne vypadal slibně. Ve druhém a třetím tréninku zajel čtvrtý čas, v prvních dvou částech kvalifikace byl pátý.

V prvním pokusu v Q3 zajel absolutně nejrychlejší prostřední sektor okruhu v Albert Parku, problém s hydraulikou ale následně zcela vypnul jeho vůz, dvojnásobný mistr světa nemohl zatočit do 11. zatáčky a narazil do bariéry.

„Převodovka nefungovala. Motor se také vypnul, stejně jako posilovač řízení. Až se nám auto vrátí, myslím, že máme co zkoumat,“ řekl Alonso, který tak v kvalifikaci obsadil desáté místo.

„Je neuvěřitelné, jakou máme smůlu, protože o 20 sekund později bychom možná byli na pole position, kdyby vůz místo v 11. zatáčce zastavil v první zatáčce. Je těžké tyto závody vysvětlit.“

Alonso nepochybuje, že měl k dispozici vůz schopný získat pole position. Problémy se spolehlivostí má ale podle Španěla jen jeho vůz.

„Je to (problémy se spolehlivostí, pozn. redakce) obava jen na mém autě, druhé auto se zdá být v pohodě. Proto říkám, že je to trochu smolné, protože kdybychom měli problémy se spolehlivostí na obou vozech, pak oni čelí problémům a mohlo by to být něco, co musíme opravit.

„Ale zdá se to být celkem náhodné. Na mém autě a ve chvílích, kdy jsme rychlí. V Bahrajnu, když jsme byli devátí a desátí, je vám možná jedno, když auto zastaví, protože je to jen jeden bod, ale v Džiddě to bylo dobré a dnes jsme měli podle mě jistou top 2 nebo top 3, bolí to.“

Až do nehody to byl podle Alonsa nejlepší víkend za dlouhou dobu. „Myslím, že vůz se zlepšuje a zlepšuje. Cítíme se být jistější. Tým tvrdě pracuje. Možná to bylo překvapivé bojovat o pole position, ale nebylo překvapení být blíže a blíže čelu pole. Pro mě to byl nejlepší víkend za poslední roky a je frustrující, že jsem to nemohl dotáhnout do konce.“

Do třetí části kvalifikace se dostal také druhý pilot Alpinu Esteban Ocon, který se ztrátou 1.193 sekundy obsadil osmé místo.