Alonso věří, že závod přinese mnoho předjíždění

Zatímco Lewis Hamilton v akci přímo na trati moc nevěří, Fernando Alonso má za to, že okruh nabízí dostatek příležitostí k soubojům.

Fernando Alonso (bez času/3.)

Do konce sezony zbývají už jen dva závody. Fernando Alonso, který letos hájí barvy týmu Aston Martin, se v celkovém pořadí stále drží na čtvrtém místě. V Sao Paulu dojel třetí, Lando Norris z McLaren ovšem skončil ještě o pozici před ním a na Alonsa v šampionátu ztrácí pouhé tři body. Podaří se Alonsovi v Las Vegas Norrise udržet za sebou?

„Je to hodně zajímavý okruh, plný rozličných zatáček a dlouhých rovinek. V noci pneumatiky ztrácejí teplotu, takže v sekcích, kde se jde tvrdě na brzdy, to bude dost zajímavé. Může to zadělat na zábavný závod s mnoha předjížděními.

Uvidíme zítra, jestli se nám podaří vše optimalizovat. První den byl v našem podání slušný, ale stejně jako ostatní potřebujeme ještě některé věci doladit. Nechme se překvapit, zda zítra z vozu dostaneme více. Myslím, že kvalifikaci i závod budou hodně těsné,“ prohlásil Alonso.