Alonso v roce 2007 uplácel svou stranu garáže, vzpomíná bývalý mechanik McLarenu

Bývalý mechanik McLarenu Marc Priestley řekl, že Fernando Alonso během svého působení u týmu v roce 2007 dával členům svého týmu obálky s penězi, aby je motivoval v boji proti týmovému kolegovi Lewisovi Hamiltonovi.

Alonso přišel do McLarenu z Renaultu po zisku dvou titulů mistra světa. U britského týmu se mu ale postavil talentovaný nováček Hamilton, který do F1 přišel s titulem šampiona GP2.

Jeden z kontroverzních momentů přišel v kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska, kdy Hamilton nedodržel dohodu a nepustil Alonsa před sebe, čímž mu pokazil kvalifikační pokus.

Alonso mu to oplatil tím, že záměrně Hamiltona zdržel v boxech, aby mu nedal šanci porazit jej v boji o pole position.

V nedávné epizodě podcastu PitStop Priestley, který pro McLaren pracoval mezi lety 1999 až 2009, řekl, jak se Alonso jednou pokusil získat podporu členů svého týmu v interním boji proti Hamiltonovi.

„Jednou z Fernandových taktik je pokusit se získat si celý tým na svou stranu garáže. Snaží se získat kontrolu,“ řekl Priestley.

„V roce 2007 nastal moment, kdy jsem dorazil na závod a Fernandův manažer nebo trenér rozdával malé hnědé obálky napěchované penězi všem, kteří nebyli na Lewisově autě. Vzpomínám si, že jsem otevřel obálku a tam bylo asi 1500 eur. Bylo to tak ošklivé.

„Nejdřív dostanete neoznačenou hnědou obálku a já na to 'Mockrát děkuji, co je to?', trenér se vypaří, vám zůstane ta věc, otevřete ji a je doslova plná peněz.

„Najednou se to začalo šířit týmem a jediní, kteří ji nedostali, byli členové Lewisovy posádky. Začalo být jasné, o co tu jde, snaží se získat podporu, povzbudit lidi, aby podpořili jeho stranu v této intenzivní bitvě, ve které byli.“

O Alonsově úmyslu se ale následně dozvědělo také vedení McLarenu.

„Na jednu stranu se dá říct, že to byla chytrá taktika, nakonec se to ale tým evidentně dozvěděl a donutil nás celou částku věnovat na charitu, což bylo v pořádku. Ale bylo to malé nahlédnutí do dvou různých smýšlení.“

Alonso opustil McLaren po jedné sezóně, ve které jeho a Hamiltona o jediný bod v boji o titul mistra světa porazil Kimi Räikkönen z Ferrari.

McLaren byl diskvalifikován ze sezóny 2007 a dostal rekordní pokutu 100 milionu dolarů poté, co byl Mezinárodní automobilovou federací shledán vinným ze spiknutí za účelem získání důvěrných technických informací od člena Ferrari.