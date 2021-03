Alonso v kvalifikaci nevěřil zadní části auta. S výsledkem je spokojený

„Jsem velmi šťastný, protože celý víkend byl obtížný,“ řekl Alonso pro DAZN F1. „Měl jsem malou důvěru v zadní část vozu. Trochu jsme pracovali na nastavení, ale nikdy jsem tuto důvěru nezískal.“

„Chyběla důvěra v zadní část vozu, ale také v brzdný výkon,“ cituje Alonsa Sky. „Byla to první kvalifikace roku, takže nikdy nevíte, co můžete očekávat, ale s devátým místem jsem spokojený.“

Alonso si také snaží zvyknout na pneumatiky, kterým podle svých slov zatím nerozumí na 100 %.

„Zkusím mít závod bez chyb, nebo alespoň bez chyb z mé strany. Startovní postup, start, dobrý start, reakce na semafor... Vypadá to jako banální věci, ale dva a půl roku jsem nereagoval na semafor. Starty ve WEC a Indy jsou letmé, takže jde o tyhle malé věci, vydržet malý tlak, adrenalin, nemít kontakt v první zatáčce.“

Alonso nechce před startem nic slibovat, ale hodlá udělat maximum. „Pokud to bude dost na sedmé místo, bude to dobré... Pokud budeme 12., znamená to, že tam bylo jedenáct aut a jedenáct jezdců rychlejších než my.“