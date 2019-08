Alonso v Dakaru? Nebyl by prvním jezdcem F1. Někteří uspěli, jeden to zkusil s tatrovkou

Ještě to není oficiálně potvrzeno, ale Fernando Alonso by mohl příští rok zamířit na Dakar. Do závodu, ve kterém slavili velké úspěchy také Češi a který je diametrálně odlišný od toho, co Alonso zatím odjel.

V Dakaru, který se jel v Africe, Jižní Americe a nyní se přesouvá do Saúdské Arábie, se už objevila řada jezdců formule 1.

Jako první musí zaznít jméno Jacky Ickx. Ve formuli 1 závodil v letech 1966 až 1979, během kterých získal osm vítězství. Dařilo se mu také v Le Mans, kde vyhrál šestkrát. V Dakaru jsme ho mohli vidět v letech 1981 až 1992 a 1995 a 2000. V roce 1983 slavný závod vyhrál ve voze Mercedes-Benz 280 GE. Ickx je stále velmi vysoko v historických tabulkách. V Dakaru vyhrál 29 etap, což ho řadí na páté místo v historii závodu.

Jean-Louis Schlesser se ve formuli objevil jen dvakrát v letech 1983 a 1988 a jen jednou se kvalifikoval – s Williamsem na Velkou cenu Itálie v roce 1988, kde skončil 11. V Dakaru se poprvé objevil v roce 1989. Později stavěl vlastní vozy (buggy). V letech 1999 a 2000 závod vyhrál, v letech 2001, 2004 a 2007 skončil třetí.

Regazzoni jel s tratrovkou

Clay Regazzoni byl jezdcem, kterého zná snad každý fanoušek formule 1 a to i ten, který se příliš nevyzná v historii královny motorsportu. Regazzoni byl ztvárněn ve filmu Rivalové jako ten, kdo přivedl Laudu do Ferrari.

Ve formuli 1 jezdil v letech 1970 až 80 a získal pět vítězství. Jeho kariéru ve F1 ukončila nehoda v GP USA 1980, po které ochrnul. Od závodění ho to však neodradilo a zamířil mimo jiné do Dakaru, kde řídil speciálně upravené vozy. Za zmínku stojí především rok 1988, kdy závodil s vozem Tatra 815. Ve stejném ročníku a se stejným vozem získal Karel Loprais vítězství.

Paul Belmondo je synem slavného francouzského herce. Kromě příležitostného herectví se věnoval závodění. Ve formuli 1 se objevil v letech 1992 a 94 s týmy March a Pacifik. Z 27 příležitostí se však dokázal kvalifikovat jen do 7 závodů. Nejlepším umístěním bylo 9. místo z GP Maďarska 1992. Belmondo to později zkoušel ve WEC, kde měl i vlastní tým. V roce 2005 skončil ve své kategorii třetí. Poté to zkoušel s Nissanem v Dakaru v letech 2001 až 2006. Nejlépe byl 20. v roce 2003.

Philippe Alliot se do historie zapsal jako jeden z nejhorších jezdců, který kdy řídil vůz formule 1...alespoň tak o něm mluvil James Hunt. Alliot se ve F1 objevil v letech 1984 až 1990 a 1993 až 1994, kdy odjel 109 závodů a získal 7 bodů. Později to zkoušel v Le Mans, kde byl třikrát třetí. V roce 1998 dojel v Dakaru mezi vozy na šestém místě. V roce 1995 to zkusil i na motorce.

Patrick Tambay jezdil ve F1 s přestávkami v letech 1977 až 1986 a vyhrál dva závody s Ferrari. V Dakaru se poprvé objevil v roce 1987, kdy se mu podařilo vyhrát jednu etapu. V letech 1988 skončil třetí. Poté se zúčastnil ještě dalších ročníků. Naposledy startoval v roce 1997.

Eliseo Salazar byl prvním a zatím jediným jezdcem z Chile ve formuli 1. Závodil v letech 1981 až 1983. V průběhu 24 startů získal 3 body. Poté zkoušel IndyCar, Le Mans i Nascar. V Dakaru jel v letech 2009 a 2011. V prvním roce skončil 88., druhý ročník nedokončil.

Jacques Laffite odjel v letech 1974 a 1986 celkem 176 závodů a 6 vyhrál. V Dakaru se objevil poprvé v roce 1989. V roce 1995 to zkusil i na motorce.

V Dakaru jsme mohli vidět také další jezdce, kteří měli zkušenosti s formule 1 – Jochena Masse, Jeana Pierra Jariera, Ukja Katajamu, nebo Jana Lammerse.

Zdroj: Dakar, Dakar.fandom.com, Wikipedia