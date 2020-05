Alonso už ví, co bude dělat, kam se vrátí a kam určitě nepůjde

Fanoušci poslali v nedávné anketě Fernanda Alonsa zpět do formule 1. Rodák z Asturie už má jasno, co bude dělat, ale prozradit to zatím nechce.

„Je to otázka, na kterou odpovídám od roku 2018,“ řekl Alonso v rozhovoru na Instagramu WEC.

„Chtěl jsem zažít něco jiného, jako je WEC, Daytona nebo Dakar a chtěl jsem také trochu odložit stranou F1 a její ekosystém.“

„Vždy jsem říkal, že nová pravidla F1 by mohla způsobit, že budu opět hladový, ale teď se nová pravidla posunula na roku 2022. Pro F1 je to špatná zpráva, ale chápu, že pravidla byla odložena, protože za této situace nemůžete vyvíjet auta pro rok 2021.“

„Více méně vím, co budu dělat příští rok a doufám, že to brzy oznámím.“

Alonso vyhrál dvakrát závod v Le Mans a stal se také mistrem světa WEC. Na legendární Circuit de la Sarthe se chce vrátit. Ve světě vytrvalostních závodů se chystají změny pravidel, ale také je ovlivnila současná situace. Podrobnosti jsme psali v nedávném článku.

„Ano, řekl bych, že ano. Hypercars vypadají jako skvělý projekt a stejně tak LMDh. Do budoucna existuje mnoho věcí, které mohou posílit vytrvalostní závody. Nevím kdy, ale budu znovu v Le Mans.“

„Vždy jsem chtěl závodit v Le Mans, ale moje zkušenost s Toyotou a dvěma vítězstvími předčila všechna očekávání. Když máte adrenalin a vášeň pro Le Mans, váš závod je krátký. Chcete jet více hodin. Byl to fantastický zážitek.“

Alonso by se měl letos vrátit potřetí do dalšího slavného závodu – Indy 500. Ve staré cihelně má nedodělanou práci. Při svém debutu musel z nadějně rozjetého závodu odstoupit, o dva roky později se pak nekvalifikoval. Alonso však znovu vyloučil možnost, že by v IndyCar odjel celou sezónu.

„Vyžadovalo by to velký závazek a hodně přípravy. Indianapolis 500 je už tak velký závazek a vyžaduje skvělou přípravu, takže si nechci představovat, co je potřeba k odjetí celého šampionátu.“

Alonso také odmítl možnost, že by se ve F1 angažoval jako majitel týmu – jako to v minulosti udělal například Alain Prost.

„Lidé se mě ptají, proč nevstoupím do F1 s vlastním týmem, ale jsem si zcela jistý, že to neudělám, protože to přináší více starostí než užitku,“ dodal Alonso s tím, že ve WEC je situace v tomto ohledu mnohem jednodušší.

Foto: Toyota Gazoo Racing