Alonso ukázal mistrovský potenciál již před debutem v F1, říká jeho bývalý šéf Stoddart

Šéf bývalého týmu Minardi Paul Stoddart promluvil o začátcích Fernanda Alonsa. Španěl podle australského obchodníka prokazoval mistrovský potenciál ještě před svým debutem ve formuli 1.

Fernando Alonso australského obchodníka Paula Stoddarta zaujal již v roce 2000, kdy nadějný španělský závodník debutoval v tehdejší formuli 3000.

Jeho soupeři byli tehdy například Čech Tomáš Enge, ale i Australan Mark Webber, který závodil pro Stoddartův tým European Arrows.

Největší dojem Alonso na Stoddarta udělal během finále sezony ve Spa, kde toho času dvacetiletý rodák z Ovieda po startu z pole position zcela zastínil konkurenci a s náskokem 15 sekund zvítězil.

„To, co předvedl ve Spa v roce 2000, bylo z jezdeckého hlediska mistrovským dílem,“ zavzpomínal v oficiálním podcastu F1 Stoddart.

„Sledoval jsem ten závod a to, co jsem v něm toho dne viděl, bylo, že tohle je člověk, který je předurčen k tomu, aby se stal mistrem světa. A to ještě předtím, než usedl do vozu F1. Nemýlil jsem se, tedy až na to, že měl mít čtyři tituly – ne dva.“

Netrvalo dlouho a cesty Alonsa a Stoddarta se brzy protly. Prvně jmenovaný se totiž stal od následující sezony pilotem týmu Minardi ve formuli 1, který jen několik týdnů před začátkem ročníku 2001 odkoupil právě Stoddart.

Podle Stoddarta Alonso svůj talent ukázal i při debutu v královně motorsportu, který si odbyl v rámci Velké ceny Austrálie v Melbourne. Neměl to přitom jednoduché, protože vůz, který řídil měl za sebou pouze 50kilometrový test na rovince.

„To bylo vše, co měl. Přesto dokázal dojet na dvanáctém místě,“ uvedl Australan.