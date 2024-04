Alonso u Red Bullu? Verstappen nechápe, proč by tým podepisoval 42letého jezdce

Fernando Alonso je jedním z možných kandidátů na sedačku u Red Bullu, protože Pérezovi končí smlouva. Max Verstappen by s tím neměl problém, ale podobná volba by mu přišla nelogická.

Pérezovi končí smlouva a Fernando Alonso je jedním z možných kandidátů na jeho sedačku. Do týmu ale může přijít také Sainz a vyloučit nelze ani setrvání Péreze.

„Je mi jedno, kdo jezdí vedle mě,“ řekl Verstappen pro De Limburger. „To jsem řekl i týmu. Vždy si věřím a z mého pohledu mohu porazit každého. Ale pokud se mě ptáte, přišlo by mi divné uzavřít smlouvu s jezdcem ve věku 42 let. Red Bull měl vždy tradici, že si vychovával své vlastní mladé jezdce. Už podpis Sergia Péreze byl odklonem od tohoto trendu, u 42letého jezdce tím spíše. S Fernandem si rozumím, o to nejde. Ale dívám se také na budoucnost týmu. V konečném důsledku je na nich, aby rozhodli, kdo kde bude jezdit.“

Verstappen je znám tím, že kromě F1 jezdí také na simulátorech. A to dokonce i v průběhu závodního víkendu.

„Je to pro mě také způsob, jak vypnout. V hotelech je někdy trochu obtížné sehnat dobrou Wi-Fi, ale obecně to funguje,“ řekl Verstappen, který má i vlastní tým. Podle něj je to i levnější způsob, jak dostat lidi k motorsportu.

„Ne každý má peníze na to, aby mohl jezdit na motokárách, a to ani na národní úrovni. Se svým týmem se snažím vytvořit něco, co našim jezdcům umožní postoupit někam do reálného světa. Také díky partnerství, které máme například s Red Bullem a BMW, chci, aby to bylo možné. Ale to je něco, co potřebuje čas a jde to postupně.“

Kritika F1 Academy

Přestože jsou simulátory dostupnější než reálné závodění, podle Verstappena jezdí i tam především muži.

„Dívky tam jsou, ale mnohem méně než chlapci. Například v našem týmu teď jezdí jen kluci. Ale pokud se mezi nimi brzy objeví rychlá dívka, samozřejmě ji chceme mít. V reálném světě je to stejné. Šéfové týmů nehledí na to, jestli je někdo kluk nebo holka. Důležité je, jak jsou rychlí. Je dobře, že Formule 1 nyní věnuje zvýšenou pozornost ženám v motorportu prostřednictvím F1 Academy, i když mám pochybnosti nad tím, jak to dělají.“

F1 Academy využívá vozy Tatuus F4-T421. Jak už název napovídá, jsou to monoposty pro F4.

„Vozy, které řídí, jsou příliš pomalé. Pokud je někdy chcete dostat do formule 1, musí se opravdu dostat na vyšší úroveň. Je sice hezké, že dívky sponzorují týmy Formule 1, ale v čem jim vlastně pomáháme? Nyní pro ně neexistuje žádný další krok.“