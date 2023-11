Alonso u Red Bullu? Podle informací z týmu se na obsazení druhé sedačky nic nemění

Sociální sítě žijí spekulacemi o možném přestupu Fernanda Alonsa k Red Bull. Zatím se však zdá, že jde jen o fámy...

Uznávaný španělský novinář Albert Fabrega si v Mexiku balil kufry před cestou do Brazílie, když na síti X uveřejnil příspěvek ve španělštině, který už má přes 11,6 milionu zobrazení.

Volně přeloženo ;v něm říká, že nechce věřit, že spekulace, o níž se v paddocku mluví, je pravdivá.

Fabrega je uznávaný novinář s dobrými informacemi a není to někdo, kdo by vypouštěl slova do větru kvůli většímu dosahu příspěvků.

Vzhledem k tomu, že jde o španělského novináře, začaly se objevovat teorie, že předmětem spekulace je Fernando Alonso.

Od té doby (a do jisté míry nezávisle na tom) zafungoval efekt sněhové koule. Začaly kolovat různé spekulace o Astonu Martin. Například taková, že Lawrence Stroll prodává tým investorům ze Saúdské Arábie. Další jsou pak tak děsivé, že byste jimi mohli strašit na halloweenské party. Astonu prý došly peníze a nevyvíjí vůz pro příští rok apod.

Kromě spekulace, že Alonso vidí další budoucnost týmu pesimisticky, a tak se rozhodl pověsit overal na hřebík, koluje také teorie, že nahradí Checa Péreze u Red Bullu...

Rok 2024

Red Bull je dnes ve zvláštní situaci. Pokud bychom odečetli Pérezovy body, vedl by samotný Verstappen Pohár konstruktérů s náskokem 120 bodů. Nelze říct, že by Red Bull Péreze nepotřeboval. Jeho body zajistily brzký zisk titulu a v Milton Keynes se tak mohou plně soustředit na příští rok. Jeho role ale byla méně důležitá a to nejen kvůli dominanci Verstappena, který už vyhrál 16 závodů, ale také kvůli situaci za jeho zády.

Pokud se podíváme na sezónu jako celek, tak se Verstappenovi ve zpětném zrcátku měnili soupeři jako sochy na orloji – Alonso, jezdci McLarenu, Ferrari, Mercedesu. Vzájemně se obírali o body, ale... máme zde také větší počet soupeřů, kteří mohou přes zimu a se stabilními pravidly udělat krok vpřed a v příštím roce Verstappenovi zkomplikovat situaci.

Pokud bude mít Red Bull soupeře, bude silný týmový kolega, který dokončuje závody pravidelně na bedně, důležitý. Pérez takovým kolegou letos není.

V současné době bojuje o druhé místo v šampionátu. Přestože je jeho (ne)zisk vnímán jako důležitý prvek v diskusi o Pérezově budoucnosti, ve skutečnosti má nulový vliv.

Red Bull druhé místo chce, protože nikdy nezískal double. Pokud ho ale Pérez získá a v příštím roce bude podávat špatné výsledky, nikterak mu to nepomůže. Konec konců to z opačného směru potvrdil i Christian Horner: „Poskytneme mu veškerou podporu, aby si zajistil druhé místo. Ale neexistuje rozhodnutí, že je mimo hru, pokud toho nedosáhne,“ řekl šéf Red Bullu.

Red Bull opakovaně ujišťuje, že Pérez má smlouvu pro příští rok a ta bude dodržena.

Alonso na scéně?

Katalyzátorem spekulací jsou i další události. V Kataru byli zachyceni (viz níže) Christian Horner a Alonsův manažér Flavio Briatore. Red Bull España pak vypustil podivný příspěvek na síti X. Zmínit také můžeme nedávné prohlášení Helmuta Marka, že Alonso je jediný, kdo by dnes mohl konkurovat Verstappenovi.

Ale je toho samozřejmě více a to včetně propadu formy Astonu Martin v průběhu sezóny...



Christian Horner a Flavio Briatore v Kataru.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Není tajemstvím, že Helmut Marko hledá silného jezdce. Horkým zbožím by v tomto případě mohl být Lando Norris. Zájem o něj má údajně nejen Red Bull, ale také Audi. Norris však má do konce roku 2025 smlouvu s McLaren. Alonso by tak mohl být dobrým dočasným řešením.

Na druhou stranu má Alonso pověst jezdce, který dokáže rozložit každý tým, do něhož přijde a je otázkou, zda by se smířil s rolí týmové dvojky. V neposlední řadě je zde Honda, která bude i následující dva roky dodávat pohonné jednotky Red Bullu a na Alonso nemá nejlepší vzpomínky.

Podle Motorsport-Total Red Bull ujišťuje, že Alonso „není téma“ a že Briatore ani nikdo jiný z jeho vedení s ním nenavázal žádný kontakt, takže i kdyby Alonso chtěl, taková změna by prý byla „naprostý nesmysl“.

Podle agentury AS se současné spekulace nemají týkat Alonsa. Španěl zůstává věrný Astonu Martin.

Dnes pozdě odpoledne se pak znovu ozval také Albert Fabrega. Spekulace, o které slyšel, podle něj nemá nic společného s výměnou jezdců mezi týmy nebo odchodem z F1.

Pérezova sedačka není jistá

Je téměř jisté, že na začátku příští sezóny bude týmovým kolegou Maxe Verstappena Sergio Pérez. Už méně jisté je, že jim bude i na konci sezóny.

Red Bull má výhodu, kterou nikdo jiný nemá. Na startovním roštu má druhý tým. Pokud bude Ricciardo podávat podobné výkony jako v Mexiku, mohl by Péreze nahradit právě on. A to klidně i v průběhu sezóny. Pérez by v takovém případě nejspíše skončil a u AlphaTauri by Ricciarda nahradil Lawson.