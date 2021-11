Alonso toho namluví méně než Ricciardo, říká jeho závodní inženýr

Karel Loos spolupracoval s Jolyonem Palmerem, Kevinem Magnussenem, Carlosem Sainzem nebo Danielem Ricciardem. Nyní spolupracuje s Alonsem.

„Fernando používá mnohem méně slov než Daniel,“ řekl Loos nizozemskému webu Formule1.nl. „Ale poznáváte se stále lépe a lépe a chápete, co kdo chce.“

Loos uvedl, že Alonso na poradách říká své názory, ale zároveň se podřídí odbornému názoru inženýra.

„Velmi se soustředí na detaily. Fernando říká svůj názor, ale nevnucuje ho. Pokud něco najde, ale někdo z inženýrů řekne ‚je to z toho a toho důvodů jinak,', akceptuje to a plně to podporuje.“

Loos také vyzdvihl Alonsovy bohaté zkušenosti, které jsou pro Alpine velkým přínosem. „Fernando umí velmi dobře číst závod. To mu nesmírně pomáhá.“