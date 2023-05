Alonso: Strollovi pomáhám, protože věřím, že bude v příštích letech lídrem Astonu

Fernando Alonso vysvětlil, proč se snaží pomáhat svému mladšímu týmovému kolegovi Lanci Strollovi.

Fernando Alonso během víkendové Grand Prix Ázerbájdžánu ukázal, že by se uchytil i jako kouč jezdců.

Přímo během závodu totiž prostřednictvím týmového rádia předal svému inženýrovi informaci s radou pro jeho týmového kolegu Lance Strolla, která se týkala nastavení rozložení brzd.

Španělský závodník se po dojezdu nechal slyšet, že mladému Kanaďanovi radí tímto způsobem proto, protože věří, že je 24letý Stroll budoucností týmu Aston Martin.

„Během víkendu spolu hodně mluvíme,“ přiblížil Alonso podle Autosportu svůj vztah se Strollem. „Vyměňujeme si zkušenosti z minula, na strategické poradě se bavíme o tom, co budeme dělat a jaký bude plán pro každý z vozů a podobně,“ uvedl dvojnásobný mistr světa z let 2005 a 2006.

„Vím, že budu jezdit ještě pár let, ale ne moc, zatímco on bude lídrem týmu v dalších 10 nebo 15 letech. Doufám tedy, že mu budu moci v příštích letech co nejvíce pomoci,“ vysvětlil rodák z Ovieda.

Pragmaticky přistupuje ke spolupráci i samotný Stroll. Ten například v úvodu Velké ceny v Baku na Alonsa neútočil, jelikož věděl, že to nebude pro tým v danou chvíli výhodné.

„Myslel jsem v tu chvíli na dlouhodobý cíl, kterým byl výsledek v závodě. Nechtěl jsem proto na něj tlačit. Později se pak rozjel a měl dobré tempo na tvrdých pneumatikách, zatímco já se trápil s vyvážením vozu," upřesnil Stroll.

Dosavadní příkladnou spolupráci Alonsa se Strollem si pochvaluje i týmový šéf Mike Krack.

„Je fantastické to vidět. Ukazuje to vyspělost Lance i Fernanda," prohlásil Krack.