Alonso srovnával obranu před Pérezem se závodem v Imole v roce 2005

Už v průběhu závodu jsme si vzpomněli na závod v Imole v roce 2005. A nebyli jsme jediní... Fernando Alonso tehdy bránil pozici před Michaelem Schumacherem.

V Imole šlo dokonce o souboj o vítězství. Schumacher odstartoval až ze 13. místa a 20 kol nebyl schopen překonat Jarna Trulliho. Nakonec se mu to povedlo, překonal i Buttona a po druhých zastávkách se vynořil blízko Alonsa. Tehdejší jezdec Renaultu bránil pozici 12 kol a dojel si pro vítězství. Pokud máte předplatné F1 TV, můžete se podívat na celý záznam závodu.

Obrana před Pérezem trvala ještě o pár kol déle. Alonso sice o třetí místo v předposledním kole přišel, ale o kolo později se dokázal dostat před Péreze zpět.

Bernardo Correa Bercht z Correio do Povo se Alonsa na tiskové konferenci po závodě zeptal, jak by oba závody porovnal a v čem byl rozdíl.

„Ano, vzpomínám si. (k Norrisovi) Kolik ti bylo let? Pět!? V roce 2005 to bylo jednodušší, protože to bylo bez systému DRS,“ řekl Alonso. „Bylo to asi jednodušší. Teď s DRS to vypadá trochu jinak a musíte k tomu přistupovat také trochu jinak. A řízení pneumatik je také úplně jiné než tenkrát. Tehdy jste mohli na pneumatiku tlačit třeba až do konce.“

V roce 2005 sice nebyl systém DRS, takže Schumacher měl méně možností, na druhou stranu DRS použil také Alonso, když se ve druhé DRS zóně dostal zpět před Péreze.

„Ano, to je pravda...“ reagoval Alonso. „Když jste v roce 2005 ztratili pozici, tak bye bye. Nemohli jste ji získat zpět a tady jsem měl další šanci. Bylo zavedeno, aby poskytlo trochu lepší podívanou, a dnešek je toho dobrým příkladem, protože vás předjedou dvě kola před koncem a vy máte další šanci – zejména tady v Brazílii.“

„Také včera jsme viděli, že když se předjíždí v první zatáčce, existuje možnost – velká možnost – že ve čtvrté zatáčce někdo získá pozici zpět. Proto na Interlagosu vždy vidíme velmi pěkné souboje.“

„Byl to velkolepý víkend, jako je tomu tady v Brazílii vždy. Někdy je to počasí, které se postará o skvělou podívanou. Tento víkend jsme viděli i bez deště skvělé závodění. Na této trati je něco, co poskytuje F1 skvělou příležitost zazářit a bylo to pěkné.“

Podle Alonsa byl ale nejdůležitější souboj jiný než ten s Pérezem. „Ale abych byl upřímný, nejdůležitějším předjížděcím manévrem závodu bylo předjetí Hamiltona ve 4. zatáčce prvního kola. To změnilo můj závod. Pokud odstartuji čtvrtý a budu muset bojovat s Hamiltonem v prvním stintu, tak i když ho nakonec dokážu někdy v desátém kole předjet, moje pneumatiky nikdy nebudou ve stavu, abych prodloužil první stint a měl oproti Checovi výhodu s pneumatikami ve druhém a třetím stintu.“