Alonso si to za letošní sezónu zaslouží, říká Rossi

„Fantastický týmový výsledek,“ řekl ředitel Alpine Laurent Rossi. „Nejprve obrovská gratulace Fernandovi k umístění na stupních vítězů. Jsou to jeho první po návratu do týmu a musím říct, že po sezóně, kterou má za sebou, si to opravdu zaslouží.“

„Věděli jsme, že se dnes naskytne velká příležitost díky penalizacím některých vozů kolem nás před závodem, což nás posunulo do skvělé startovní pozice. Odtud už záleželo jen na něm za volantem, aby se dostal do boje, na týmu, aby provedl správnou strategii a rozhodl se ve správný čas, a na posádce, aby provedla perfektní zastávku v boxech. Všechny tyto prvky zapadly na své místo a konečný výsledek je zasloužený – naše druhá návštěva na stupních vítězů v této sezóně.“

„Nesmíme zapomenout na stejně skvělou jízdu Estebana, který dnes dojel pátý. Také on měl skvělý start, který mu zajistil skvělou pozici pro zisk bodů. Těžil z toho, že ostatní vozy dvakrát zastavily, ale přesto zůstal klidný, když se mu ostatní později přiblížili, a získal velmi cenných deset bodů.“

Před závodem měly Alpine a AlphaTauri stejný počet bodů. Alpine jich získal 25, AlphaTauri nebodovala.

„Dnešním bodovým ziskem jsme zvýšili svůj náskok na pátém místě na AlphaTauri na 25 bodů, přičemž do konce sezóny zbývají ještě dva závody. I když je to slušný náskok, nebudeme příliš předbíhat. Máme před sebou ještě dva závody a jak jsme se přesvědčili, ve formuli 1 se může stát cokoli. Naším cílem je navázat na naše dosavadní konzistentní výkony v letošní sezóně –bodovali jsme v 18 z 20 závodů – abychom si do konce roku upevnili pátou pozici.“