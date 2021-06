Alonso si to na Red Bull Ringu užívá. Získá dnes body?

Fernando Alonso se kvalifikoval na deváté místo, ale do závodu odstartuje po penalizaci Cunody z osmé pozice.

Po nelehkém začátku sezóny si to Alonso v Rakousku užívá, i když pro závod je realista.

„Dnešní den byl náročnější než včerejší,“ řekl Alonso, kterého cituje SoyMotor.com po kvalifikaci.

„V prvních dvou trénincích jsme byli s vozem spokojeni. Už jsme viděli, že v pátek jsme konkurenceschopnější než v sobotu a v neděli, ale dnes jsme udělali další krok.“

„Ve třetím volném tréninku nás trochu znepokojoval nedostatek výkonu a v kvalifikaci to bylo velmi těsné. Pokud nezajedete perfektní kolo, můžete vypadnout v jakékoliv části.“

„Bylo nešťastné, že jsme prošli jen s jedním autem, ale pořád je tu závod a může pršet. Pokud budeme mít štěstí, máme zítra stále šanci bodovat s oběma vozy.“

„Bude to ale těžké a myslím, že body budou těžší než například ve Francii. Ve Francii jsme byli konkurenceschopnější. Tady je to dobrá startovní pozice, dobrá kvalifikace, ale za námi jsou rychlejší auta. Zítra musíme mít v závodě rychlost. Pokud ji mít nebudeme, bude velmi snadné skončit mimo první desítku.“

„Dnes to byla zábava. Řízení auta si užívám. Na začátku roku jsem trochu trpěl, ale jak jsem řekl v Baku, myslím, že obecné mínění bylo trochu negativnější, než to ve skutečnosti bylo. Nikdy jsem nebyl příliš daleko. Několik závodů jsem dojel hned za Estebanem a myslím, že to lidé takto nevnímali, ale jsem rád, že teď svůj dojem mění.“

„Na začátku sezony jsem říkal, že mi bude trvat tak tři nebo čtyři závody, než budu stoprocentní, trvalo mi to čtyři nebo pět. Nebyl jsem daleko.“