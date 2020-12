Alonso si pochvaluje test. Zajel rychlejší čas než Ocon v kvalifikaci

Fernando Alonso zajel v testech nejrychlejší čas. Byl dokonce o 0,026 s rychlejší než nejrychlejší čas Renaultu v kvalifikaci (Esteban Ocon). V Abú Dhabí se ale podmínky v průběhu dne mění velmi rychle, takže je to potřeba brát s rezervou.

Alonso ale v rámci přípravy na příští rok především odjel 105 kol. Ve druhém voze jezdil junior Renaultu a jezdec z formule 2 Kuan-jü Čou, který se dopoledne roztočil, ale i tak stihl zajet slušný počet kol – jen o sedm méně než Alonso.

Alonso už v letošním voze Renaultu jezdil, ale jen v rámci filmovacího dne, kdy lze odjet maximálně 100 km na demonstračních pneumatikách.

„Bylo dobré a skvělé být zpět v autě, zejména se závodním týmem,“ řekl Alonso.

„V rámci přípravy jsem testoval vůz z roku 2018, ale tohle vypadalo trochu více vážně a trochu to zažehlo mého soutěžního ducha. Bylo skvělé cítit moderní vozy a vyzkoušet, co dokážou. O víkendu jsem pozorně sledoval postup týmu a bylo příjemné zažít to, co jsem se dnes dozvěděl zvenčí a poté uvnitř kokpitu.“

„Odškrtli jsme spoustu základních věcí, které jsme dělali při přípravě v továrně, jako je sedačka, poloha pedálu a tak dále, což je přínosem, když budeme mít v příštím roce jen den a půl zimního testování. Dnes jsme odškrtli políčka a do Vánoc a Nového roku jdeme spokojení a všichni v týmu jsou motivovaní.“