Alonso si myslí, že mu FIA hrubou chybou pokazila kvalifikaci

Fernando Alonso obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska sedmé místo, což je s ohledem na formu Astonu Martin v letošní sezóně solidní výsledek. Španěl si pochvaluje chování vozu v Maďarsku i efekt nasazených vylepšení. Výsledek ale mohl být podle Alonsa lepší – nebýt „hrubé chyby“ FIA.

„FIA dělá občas věci správně a někdy dělá hrubé chyby. A dnes jednu udělala. Červenou vlajku vyvěsili, když jsem byl v poslední zatáčce, což je překvapivé,“ řekl Alonso pro DAZN.

„Mít nehodu v osmé zatáčce, normálně vždy čekají, až auta dokončí kolo. Takové je alespoň nepsané pravidlo. Do poslední zatáčky jsem si polepšil o desetinu a půl, když se objevila červená vlajka...,“ řekl naštvaný Alonso, který na Leclerca ztratil 0,138 sekundy.

Cunoda boural v páté (a nikoliv osmé zatáčce) a FIA krátce poté vyvěsila červené vlajky. Na trati byly trosky, náraz Cunody byl poměrně velký a navíc se blížil konec kvalifikace. Nakonec zůstaly více než dvě minuty.

„Když jsme vjížděli do boxové uličky, dostali jsme se s Lancem do parc fermé. Vystoupili jsme z auta a pak nám řekli, že Q3 bude restartována. Vrátili jsme se do auta, připoutali se, ale protože jsem už neměl pneumatiky, znovu jsem nevyjel.“

„Nakonec to nic nezměnilo,“ řekl Alonso, „ale tohle (červená vlajka; pozn. red.) a parc fermé a následné znovuotevření, to se normálně nestává.“