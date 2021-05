Alonso si myslí, že jeho problémy média zveličují. Svou formu chce hodnotit po skončení sezóny

V prvním závodě vyřadil Alonsa plastový sáček, který ucpal brzdové potrubí. V Imole se pak dostal na bodované pozice až po penalizaci Räikkönena. V Portugalsku odjel Alonso velmi dobrý závod, ve kterém předjel řadu soupeřů.

„Stále si myslím to samé – že jsem ve fázi svého života, kdy se cítím dobře a cítím, že jsem schopen jezdit lépe než kdykoli předtím,“ řekl Alonso pro Motorsport.com.

„To však neznamená, že se při vstupu do nového dobrodružství, nebo v tomto případě návratu, nesetkáte s obtížemi. Zároveň jsem zažil jeden víkend, kdy jsem nebyl úplně v pohodě – v Imole.“

„Problém je v tom, že ve formuli 1 je hodně médií, hodně článků a bohužel mezi závody byly dva týdny, protože kdybychom měli dva závody týden po sobě, mluvilo by se o tom mnohem méně!“

Podle Alonsa mělo v Imole problémy více jezdců, někteří z nich změnili tým.

„Celkově nad tím příliš nepřemýšlím, nedělám si z toho příliš těžkou hlavu.“

Alonsa se zeptali na náročnost návratu do F1 a případné srovnání s jinými slavnými jezdci, kteří se do královny motorsportu vrátili po přestávce. Alonso to však komentovat zatím nechce.

„Byl jsem první, kdo přiznal, že jsem v Imole nebyl stoprocentní, necítil jsem se dobře a pravděpodobně jsem podával nedostatečné výkony. Ale byl to jeden závod. V tomto závodě, ve kterém jsem neměl dostatečně dobrý výkon, jsem skončil dvě desetiny sekundy za svým týmovým kolegou! Není to nic velkého. Na konci roku si o tom promluvíme.“

„Pokud budu podávat po celou sezónu horší výkony a všechno bude těžší, než se očekávalo, tak dobře, na konci roku možná bude mít smysl opravdu diskutovat a jít do hloubky, proč to bylo těžší než dříve nebo něco v tom smyslu.“

„Ale v Bahrajnu jsem byl spokojený a pravděpodobně jsem podával nadprůměrné výkony, v Imole zase podprůměrné výkony.“