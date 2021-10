Alonso si myslí, že diskuse okolo jeho manévru v Soči ukazují, že se neměří všem stejně

Fernando Alonso se v Rusku po startu vydal do únikové zóny a následně se vrátil na trať. Penalizace za to nepřišla, Alonso ale zřejmě získal pozice.

„Bylo to jen proto, abych si potvrdil, že když něco udělám, má to v následujícím závodě jinou reakci a jiné následky,“ řekl Alonso. „Teď se třeba změní úniková zóna v prvních zatáčkách prvního kola.“

„Po většinu šampionátu jsem byl na trati za idiota. Prvních pár závodů mě spousta lidí předjížděla z vnější strany. Pamatuji si na závod číslo 1 a závod číslo 2 v Rakousku, kde se nic nestalo. V dalším závodě nebyly žádné otázky. Teď po Soči tu otázky jsou. Je to potvrzení.“

Alonso byl v Rakousku naštvaný poté, co ho Daniel Ricciardo v úvodním kole předjel „za hranicemi“ okruhu.

Alonso se domnívá, že reakce na to, co udělal v Soči, byla „potvrzením mnoha věcí“, a dodává: „Pro různé lidi platí různá pravidla, nebo to řekněme tak, že s různými lidmi mluvíte následující týden jinak.“

Alonso se zmínil o tom, že jezdec McLarenu Lando Norris v závěrečné fázi závodu v Rusku přejel bílou čáru při vjezdu do boxů. Unikl však trestu a od sportovních komisařů dostal jen napomenutí.

„Uvidíme, kdo další překročí bílou čáru při vjezdu do boxů, uvidíme, jaké je národnosti a jaký trest dostane.“