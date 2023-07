Alonso si myslí, že Aston Martin a Red Bull jsou možná oběťmi nových pneumatik

Alonso se kvalifikoval na osmé místo na startovním roštu se ztrátou 0,426 sekundy na Lewise Hamiltona.

Alonso po kvalifikaci připustil, že se Aston Martin dostal pod tlak soupeřů, kteří vyvíjejí a nasazují novinky rychleji. Dobrým příkladem je McLaren, který zatím poráží Aston Martin také na Hungaroringu, který mu měl sednout méně.

„Vylepšení od všech vidíte ve čtvrtek, kdy to musí zveřejnit v dokumentech od FIA. Už 12 víkendů vidíme, co jsme přivezli na okruh my a co hlavní soupeři. A samozřejmě je tam trochu rozdíl.“

Alonso ale vidí ještě jeden problém. „Také jde o pneumatiky. Nemyslím si, že bylo fér v Silverstonu zavádět nové pneumatiky.“

„Myslím, že pro Red Bull a Aston Martin nejsou Silverstone a Maďarsko nejlepší okruhy. Mohli jsme se stát obětí. Uvidíme v dalších závodech.“

Pirelli v Silvestonu nasadilo nové pneumatiky, které mají lépe odolávat větším silám, které produkují vozy se stále větším přítlakem. Podle výrobce jde ale jen o změnu konstrukce a na výkon to nemá mít vliv.

Alonsův inženýr vidí problém spíše v malých rozdílech. Chris Cronin řekl, že Alonsovi chyběla o něco málo více než desetina sekundy na to, aby se kvalifikoval o čtyři místa výše, což by mu zajistilo druhou řadu.

„S výkonem vozu jsem dnes docela spokojený, auto vypadalo v kvalifikaci dobře. Bylo zábavné ho řídit a myslím, že nás od pole position dělily čtyři desetiny, což je víceméně průměr sezony. Nejsme příliš daleko, ale všechno je to hodně těsné.“