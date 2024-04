Alonso si je jistý, že kdyby Russell neboural, tak penalizaci nedostal. Vyzval k úpravě zatáčky

George Russell v posledním kole Velké ceny Austrálie boural. Nedošlo k žádnému kontaktu s jiným vozem. Alonso ale před Russellem podle stewardů pustil nohu z plynového pedálu o 100 metrů dříve než v jakémkoliv jiném kole a také drobně brzdil.

„Podle názoru stewardů tím, že tyto věci provedl, jel způsobem, který byl přinejmenším ‚potenciálně nebezpečný‘ s ohledem na velmi vysokou rychlost v daném místě okruhu,“ uvedli stewardi. Alonso dostal penalizaci 20 sekund, což ho stálo dvě místa.

„Bylo to jasné. A myslím, že je to jasné i nadále,“ řekl v Japonsku Alonso, kterého cituje Autosport. „Ten trest v Melbourne byl trochu překvapivý.“

„Nedá se nic dělat, musíme to přijmout a jít dál a soustředit se na víkend tady. Ale myslím, že na tom, jak jezdíme a jak přistupujeme k závodění, to nic moc nezmění.“

Alonso argumentoval tím, že zpomalil, aby měl lepší výjezd ze zatáčky. „Neexistuje žádná povinnost jet 57 kol stejným způsobem. Někdy zvolníme, abychom šetřili palivo, pneumatiky, baterii. Někdy jedeme do zatáček nebo do některých úseků trati pomalu, abychom dali DRS autu za sebou, protože to bude užitečný nástroj, pokud druhé auto za námi jede rychleji.“

„Všechny tyto věci jsou naprosto normální. V motorsportu to tak bylo, je, a vždy bude. Dostali jsme jednu penalizaci, pravděpodobně jednorázovou, kterou už nikdy neuplatníme.“

Stewardi uvedli, že výsledek incidentu s Russellem jejich rozhodnutí neovlivnil, Alonso si myslí opak. Na otázku, zda si myslí, že by byla záležitost ignorována, kdyby Russell neboural, Alonso odpověděl: „100%. Kdybychom byli v Abú Dhabí s asfaltovou únikovou zónou, tak si myslím, že se George po pár metrech vrátí na trať a pokusí se na mě v následujícím kole nebo na následující rovince zaútočit. A nebude to žádný problém.“

„Myslím, že v Austrálii je důležitá šestá zatáčka. V současné době to není nejbezpečnější zatáčka na této trati. Vloni jsme tam viděli nehodu Alexe v závodě a letos ve volném tréninku, kde poškodil šasi. Také ve F2 tam myslím havaroval Dennis (Hauger). George v závodě.“

„A to je pro mě asi důležitější bod, který je třeba pro příští rok změnit, než to, co jezdec přede mnou bude nebo nebude schopen udělat, pokud nebudu muset udělat úhybný manévr, abych se mu vyhnul, což se nestalo.“

„O to mi šlo po Austrálii a jde mi o to i teď. Půjdu dál. Nechci se k tomu příliš vyjadřovat.“

Alonso řekl, že pro něj bylo nejdůležitější, že byl vůbec potrestán, a ne výše trestu. „Myslím, že to byla nejtvrdší penalizace sezony, co se týče výše uděleného času (20 sekund, pozn. redakce), což je zvláštní, ale to, že to bylo potrestáno, byl hlavní problém.“