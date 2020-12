Alonso se zúčastní testů „mladých jezdců“ po závodě v Abú Dhabí

Test po Abú Dhabí měl být původně určen pro finální testy 18palcových pneumatik. Kvůli koronaviru se ale v Abú Dhabí pojede později a 18palcové pneumatiky a další velké změny byly odloženy na rok 2022.

Diskutovalo se o možnosti, že bude test zrušen, ale nakonec se z něj udělal jednodenní test mladých jezdců. Označení „mladý jezdec“ je tak trochu zkratkou. Ve skutečnosti musí jít o jezdce, který má příslušnou licenci a ve formuli 1 odjel maximálně dva závody. Například Jack Aitken – v GP Sachíru nahradí Russella, který pojede s Mercedesem. Pokud by ho nahradili také v GP Abú Dhabí, bude mít na kontě dva závody a podmínku pro test tak bude stále splňovat.

Renault chtěl ale do vozu posadit Fernanda Alonsa, který má na kontě startů samozřejmě poněkud více. Proti byli soupeři – především McLaren, Ferrari a Racing Point.

Nakonec se ale situace změnila, což podle Motorsport.com potvrdil i Michael Masi.

Pravidla sice test definují přesně, ale jen za předpokladu, že „FIA neřekne jinak“ a FIA řekla jinak...

Týmy nakonec nasadí dva vozy. Red Bull zřejmě posadí do auta Sébastiena Buemiho, Alfa Romeo zase Roberta Kubicu. Dočkají se ale také mladíci. Alfa Romeo nasadí do testů Calluma Illotta, Ferrari Fuoca a Shwartzmana. Ve Williamsu by měl jet Aitken. A seznam to samozřejmě není konečný...

Ferrari by mohlo do druhého vozu posadit Sainze, pro kterého původně chystalo po Novém roce test ve voze z roku 2018.

Týmy McLaren a Racing Point se už před časem rozhodly, že se testů nezúčastní, protože nemají žádné mladé jezdce. Nelze vyloučit, že svůj postoj ještě přehodnotí. Mohli by nasadit přicházející jezdce – Ricciarda a Vettela. Musí mít však souhlas jejich současných týmů.