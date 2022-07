Alonso se z posledního místa probojoval v Rakousku na body

Pilot Alpinu musel do závodu startovat z konce pole poté, co kvůli technické poruše neodstartoval do sobotního sprintu.

Alpine pro start Alonsovi nasadil tvrdou sadu, na které se probojoval až do nejlepší desítky, když jezdci před ním na střední sadě postupně zajeli do boxů.

Alonso poprvé stavěl ve 27. kole pro další tvrdou sadu. Na střední směs přezul během virtuálního safety caru v 57. kole. Kvůli obrovským vibracím ale už o kolo později zamířil k mechanikům znovu, čímž se propadl až na čtrnácté místo, ze kterého se probojoval na konečnou desátou pozici.

Alonso přitom věří, že mohl dosáhnout i na šesté místo za týmovým kolegou Estebanem Oconem, který dojel pátý.

Na dotaz Autosportu, proč zajel potřetí do boxů, Alonso s úsměvem poznamenal: „Abych měl více zábavy a více si zapředjížděl! Byl to náročný závod. Na začátku jsme všichni byli v DRS vláčku a předjíždění bylo náročné, cítil jsem se ale být mnohem rychlejší než vozy kolem mě,“ řekl.

„Svým způsobem mám z dnešního výkonu našeho vozu radost, protože vozy, se kterými normálně bojujeme, dnes byly v porovnání s naším tempem opravdu pomalé, takže je to dobré znamení. Jakmile zajeli do boxů, měli jsme čistý vzduch a maximalizovali jsme naši strategii tvrdá-tvrdá-střední směs.“

„Zajeli jsme do boxů během VSC a mířili jsme na šesté místo.“

„Hned po prvním sektoru jsem v pneumatikách cítil obrovské vibrace, rozhodli jsme se proto zajet do boxů znovu. Devět kol před cílem jsem vyjel čtrnáctý a dotáhl jsem to na desáté místo.“

Alonso byl vyšetřován za nebezpečné vypuštění kvůli „uvolněnému“ levému přednímu kolu. Stewardi ale nakonec uznali, že mechanici udělali vše správně a šlo o technický problém, který se projevil až při návratu na trať.

Ocon si zajel sezónní maximum

Esteban Ocon dosáhl na Red Bull Ringu pátým místem nejlepšího letošního výsledku. Dosud byl Francouz nejlépe šestý v Saúdské Arábii a Kanadě.