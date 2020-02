Alonso se vrací k McLarenu. Bude za něj závodit v Indy 500

Fernando Alonso startoval ve staré cihelně poprvé v roce 2017 v barvách McLarenu, který měl tehdy velmi těsné partnerství s týmem Andretti. Alonsovi se dařilo velmi dobře, dokonce se dostal do čela závodu, ale pak musel odstoupit kvůli problému s motorem Honda. O dva roky později to McLaren zkoušel s motorem Chevrolet a bez těsnějšího partnerství s jiným týmem. Alonso se ani nekvalifikoval do závodu.

Na konci loňského roku Alonso ukončil spolupráci s McLarenem (u kterého působil jako ambasador) a pokoušel se dohodnout s Andrettim. Americký tým ale používá motory Honda a Japonci nemohou Alonsovi stále přijít na jméno.

Alonsovy šance se tím výrazně zmenšily. Další týmy buď používají motory Honda, nemají místo, nebo jsou to malé týmy.

Španěl se tak nakonec dohodl se svým bývalým týmem. McLaren by měl být letos na Indy 500 připravenější, protože má v IndyCar tým na celou sezónu –Arrow McLaren SP. Alonso tak doplní mladíky Patricia O'Warda a Olivera Askewa, kteří odjedou celou sezónu.

Alonsův vůz s číslem 66 a motorem Chevy bude sponzorovat firma Ruoff Mortgage, takže Alonso zřejmě nepojede v oranžovém voze ale s barvami, které měl Takuma Sato během svého vítězství v Indy 500 v roce 2017 u týmu Andretti Autosport.

„Vždy jsme říkali, že jsme připraveni nasadit Fernanda ve třetím autě v Indy 500, takže jsme rádi, že se rozhodl k nám přidat,“ řekl generální ředitel McLaren Racing Zak Brown. „Fernando je jedním z největších jezdců ve sportu a je fantastické ho mít jako součást týmu.“

Alonso řekl, že je povzbuzen novým spojením týmu se Schmidtem Petersonem.

„Jsem ohromen tím, jak se nová organizace a operace vyvíjejí v silný balíček s partnerstvím s Chevroletem, řekl Alonso. „Tým má zkušené, kvalifikované lidi a velké zdroje a jsem přesvědčen, že můžeme být konkurenceschopní.“